FPÖ – Schnedlitz zu Personalrochaden: Die Grünen werden nun stille Teilhaber dieser Regierung

Wien (OTS) - „Die Grünen setzen einen weiteren Schritt zur Selbst-Demontage. Um die ÖVP nicht länger mit kritischen Worten zu ärgern, haben sich die Grünen nun komplett aufgegeben und personelle Rochaden getroffen. Sie werden damit endgültig zum stillen Teilhaber dieser Bundesregierung.“ So kommentiert der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz die anstehende Abberufung der stellvertretenden Grünen-Klubobfrau Ewa Ernst-Dziedzic. An ihre Stelle soll mit Meri Disoski die frühere Büroleiterin der Grünen Wiener Vize-Bürgermeisterin Maria Vassilakou treten.



Ernst-Dziedzic sei die Gallionsfigur der regierungsinternen Kritik und vor allem in der Frage der Aufnahme von Flüchtlingen immer wieder vehement gegen den Koalitionspartner aufgetreten. Auch bei Demonstrationen zu diesem Thema, die auch vor die ÖVP-Parteizentrale geführt hatten, war die stellvertretende grüne Klubobfrau immer an vorderster Front mit dabei. Mit ihrer Abwahl soll nun offenbar der regierungsinterne Friede hergestellt werden. „Die Grünen werfen die wenigen noch verbliebenen Grundwerte über Bord, um der ÖVP das Leben zu erleichtern. Und was ist der Dank dafür? Am Ende des Tages wird die ÖVP wohl einen fliegenden Wechsel zur SPÖ machen“, hält Schnedlitz abschließend fest.

