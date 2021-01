COPE Content Performance Group holt Datenprofi

Bernd Schuh (39) verstärkt ab sofort Österreichs führende Agentur für Marketing Transformation

Ich habe von der COPE-Gründung gelesen und war sofort interessiert. Nach einigen Gesprächen mit dem Management-Team war mir klar, dass mit dieser Agentur etwas Spannendes und Neues im Markt ist und ich bin sehr motiviert, meinen Beitrag zum Wohl der COPE-Kunden zu leisten. Gerade der Daten-Aspekt spielt in fast allen Facetten des Marketings und der Werbung eine Rolle, sodass eine Aufgabe in diesem Bereich eine permanent steile Lernkurve mit sich bringt. Das kommt mir als begeistertem Innovator sehr entgegen. Bernd Schuh, Senior Data Strategist, COPE Content Performance Group 1/2

Bernd Schuh ergänzt unsere Kompetenzen perfekt mit seiner Erfahrung im eCommerce, in Multichannel- und Omnichannel-Marketing. Schon jetzt haben wir renommierte Kolleg:innen im Team, die seit mehr als zehn Jahren in datengesteuerter Werbeausspielung oder Werbetargeting federführend in Österreich sind. Wir arbeiten zudem nicht nur schon lange mit Data Management Plattformen, sondern unterstützen unsere Kunden auch dabei, ihre Marketing-Prozesse softwaregestützt zu optimieren. Mit dieser bewährten Expertise gepaart mit Bernd Schuhs Erfahrung aus Kundensicht sind wir ideal aufgestellt, um unsere Kunden optimal zu beraten und zu begleiten. Xenia Daum, Geschäftsführung, COPE Content Performance Group 2/2

Wien/Graz (OTS) - Der ehemalige MediamarktSaturn eCommerce-Geschäftsführer ist ein ausgewiesener Experte im Thema Daten und geht als Senior Data Strategist an Bord. Er ist damit der erste in einer Reihe von Top-Neuzugängen bei der Styria-Tochter. Seit 1. Jänner 2021 sind styria digital one, Österreichs führender digitaler Vermarkter, und Styria Content Creation, eine der meistausgezeichneten Content Marketing Agenturen des Landes, als Content Performance Group GmbH (COPE) am Markt.

Für zahlreiche namhafte Kunden aus dem Handel, der Telekommunikation, dem Tourismus oder auch der Industrie lösen 100 COPE-Experten sämtliche Fragestellungen in puncto Marketing Transformation, data based Marketing und Distribution sowie aller Spielarten des integrierten Content Marketing inkl. vielfach preisgekrönter Magazinproduktionen.

„Ich habe von der COPE-Gründung gelesen und war sofort interessiert. Nach einigen Gesprächen mit dem Management-Team war mir klar, dass mit dieser Agentur etwas Spannendes und Neues im Markt ist und ich bin sehr motiviert, meinen Beitrag zum Wohl der COPE-Kunden zu leisten. Gerade der Daten-Aspekt spielt in fast allen Facetten des Marketings und der Werbung eine Rolle, sodass eine Aufgabe in diesem Bereich eine permanent steile Lernkurve mit sich bringt. Das kommt mir als begeistertem Innovator sehr entgegen.“

Bernd Schuh, Senior Data Strategist, COPE Content Performance Group

Bernd Schuh war seit 2011 bei MediamarktSaturn als Head of Online Marketing, Head of Data Driven Advertising sowie zuletzt als Geschäftsführer MediamarktSaturn eCommerce GmbH sehr erfolgreich tätig, bevor er im vergangenen Jahr interimistisch den eCommerce- und Marketing-Bereich von Jacques Lemans in Kärnten neu strukturierte.

„Bernd Schuh ergänzt unsere Kompetenzen perfekt mit seiner Erfahrung im eCommerce, in Multichannel- und Omnichannel-Marketing. Schon jetzt haben wir renommierte Kolleg:innen im Team, die seit mehr als zehn Jahren in datengesteuerter Werbeausspielung oder Werbetargeting federführend in Österreich sind. Wir arbeiten zudem nicht nur schon lange mit Data Management Plattformen, sondern unterstützen unsere Kunden auch dabei, ihre Marketing-Prozesse softwaregestützt zu optimieren. Mit dieser bewährten Expertise gepaart mit Bernd Schuhs Erfahrung aus Kundensicht sind wir ideal aufgestellt, um unsere Kunden optimal zu beraten und zu begleiten.“

Xenia Daum, Geschäftsführung, COPE Content Performance Group

COPE Content Performance Group (COPE) ist Österreichs führende Agentur für Marketing-Transformation, datenbasiertes Content Marketing und Digital-Vermarktung. COPE ist der Zusammenschluss eines der größten Reichweitennetzwerke Österreichs, styria digital one, mit mehr als 100 Premium-Plattformen und der meistausgezeichneten heimischen Content Marketing Agentur Styria Content Creation. Das knapp 100-köpfige Team an den Standorten Wien und Graz setzt sich aus ausgewiesenen Fachexperten zusammen und umfasst Content Strategen, Storytellers, Newsroom-Insider, Leads- & Daten-Aficionados, kreative Filmemacher, Activation-Spezialisten, Projektmanager, AdTech-Gurus, uvm. COPE begleitet Kunden von der Content-Strategie und Konzeption über die Content-Erstellung, Technologie- und Plattform-Beratung bis hin zur passenden Distribution – über das sd one Netzwerk, Social Media und Google inklusive Performance-Messung und -Optimierung. CONSULT– CREATE – ACTIVATE. copegroup.com

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Julia Warnick-Kolar, julia.warnick-kolar @ copegroup.com, +43 676 871 970 280

Miriam Feichtinger, MA, miriam.feichtinger @ copegroup.com, +43 664 881 407 27

Hainburger Straße 33, 1030 Wien, copegroup.com