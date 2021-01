FPÖ-Schuster: Schulen müssen sofort geöffnet werden!

Kurz-Behauptungen über angebliche Schulschließungen in Südtirol und der Schweiz sind falsch

St. Pölten (OTS) - „Entgegen den Behauptungen von Bundeskanzler Kurz haben die Schulen in Südtirol und der Schweiz sehr wohl geöffnet“, sagte die freiheitliche Bildungssprecherin LAbg. Vesna Schuster aus Niederösterreich. Es bestehe daher keinerlei Grund, nicht auch unsere Schulen zu öffnen, so Schuster.

Abgesehen davon, dass an einigen Schulstandorten ohnehin fast 80 Prozent der Schüler das Betreuungsangebot in Anspruch nehmen würden und somit in den Klassen präsent seien, sei ein weiterer Schul-Lockdown auch den Eltern nicht mehr zumutbar, kritisierte Schuster die krasse Fehlentscheidung des Kanzlers. „Wenn 80 Prozent der Schüler anwesend sind, dann kann man gleich mit dem Vollunterricht beginnen“, so Schuster.

„Unsere Kinder haben ein Recht auf Bildung, auf Freunde, auf soziale Kontakte und auf einen geregelten Unterricht“, warnte Schuster davor eine „Generation Corona“ zu produzieren, die es später einmal schwer haben wird, am Arbeitsmarkt einen Job zu finden.

Scharfe Kritik übte Schuster auch am zuständigen ÖVP-Minister Faßmann. „Ein Bildungsminister hat den Schülern das Recht auf Bildung zu ermöglichen und ihnen nicht die Schultüre vor der Nase zuzusperren“, so Schuster. Mit geeigneten Testmaßnahmen sollte es doch möglich sein einen sicheren Unterricht zu gewährleisten.

„Zusperren ist die einfachste Lösung. Dafür brauchen wir aber keinen Bildungsminister. Das kann jeder Schulwart auch. Von einem Minister erwarte ich Lösungen. Diese lässt Faßmann allerdings bislang vermissen. Es stellt sich daher die Frage, ob er für dieses Amt geeignet ist, oder ob er nicht lieber an jemand fähigeren übergeben sollte“, zog Schuster eine traurige Bilanz.

