Sondersendung "Die Corona-Krise - Wie gefährlich ist die neue Mutation?" u.a. mit BK Kurz heute um 20:15 Uhr auf PULS 4 und PULS 24

Sondersendung u.a. mit Bundeskanzler Kurz, Gesundheitsminister Anschober und Expertenrunde

Wien (OTS) - Der Coronavirus hält die Welt seit nunmehr einem Jahr in Atem. Im Herbst ist nun in Großbritannien eine neue Mutation aufgetaucht, die sich rasant über den ganzen Globus verbreitet. Auch in Österreich gibt es bereits 100 Verdachtsfälle der neuen Mutation. Experten sprechen davon, dass sie rund 50 Prozent ansteckender sein dürfte und damit Bevölkerung und Regierungen auf der ganzen Welt vor verschärfte Herausforderungen stellt – Verlängerungen und Verschärfungen von Lockdowns werden auch in Österreich diskutiert. Wie gefährlich ist der mutierte Virus? Beeinträchtigt die Mutation die Wirkung des Impfstoffes? Reichen unsere bisherigen Maßnahmen im Kampf gegen das Virus oder müssen wir diese weiter verschärfen?



Ab 20:15 Uhr begrüßen PULS 24 Infodirektorin Corinna Milborn und PULS 24 News Anchor Thomas Mohr bei der Sondersendung "Die Corona-Krise - Wie gefährlich ist die neue Mutation?" Bundeskanzler Sebastian Kurz und Gesundheitsminister Rudolf Anschober im Einzelinterview und sprechen danach in einer Expertenrunde mit Statistikprofessor Erich Neuwirth, Epidemiologin Eva Schernhammer und Andreas Bergthaler vom Forschungszentrum für Molekulare Medizin der Akademie der Wissenschaften.



Gäste

Bundeskanzler Sebastian Kurz

Minister Rudolf Anschober (Die Grünen)

ao. Univ.-Prof. i.R. Dr. Erich Neuwirth, Statistikprofessor, Universität Wien

Univ.-Prof.in DDr.in Mag.a Phil. Eva Schernhammer, Epidemiologin, Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Epidemiologie

Dr. Andreas Bergthaler, Forschungszentrum für Molekulare Medizin der Akademie der Wissenschaften







Moderation: Corinna Milborn und Thomas Mohr

Sondersendung "Die Corona-Krise - Wie gefährlich ist die neue Mutation?“ am Montag um 20:15 Uhr auf PULS 4 und PULS 24

