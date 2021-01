ServusTV 2020 erstmals größter Privatsender in Österreich

Jahresmarktanteil von 3,4% bedeutet eine Steigerung um 14% zum Vorjahr

Salzburg/Wals (OTS) - Der Salzburger Privatsender hat im Jahr 2020 erneut einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht und sich erstmals seit Bestehen an die Spitze der österreichischen Privatsender gesetzt. 3,4% Marktanteil bei allen Zuschauern ab 12 Jahren bedeuten eine Steigerung um 14% im Vergleich zum Jahresschnitt 2019 (3,0%) und damit das größte Wachstum aller TV-Sender mit Vollprogramm in Österreich.

„2020 war für uns in jeder Hinsicht ein herausforderndes und bewegtes Jahr“, sagt ServusTV-Intendant Ferdinand Wegscheider. „Wir haben in vielen Bereichen Rekordquoten erzielt, unser neues News-Studio eröffnet, das eines der modernsten Europas ist. Und wir haben die Corona-Krise hervorragend gemeistert. Selbst in diesem schwierigen Jahr konnten wir unsere Marktanteile weiter steigern und sogar die privaten Mitbewerber überholen.“

2021 geht es bei ServusTV mit vielen Highlights weiter: der Salzburger Sender zeigt erstmals die Formel 1 und die UEFA Champions League sowie die UEFA Europa League live, dazu die bewährten Live-Sport-Events MotoGP und Tennis. Mit „Letzter Gipfel“ steht der nächste Altaussee-Krimi bereits in den Startlöchern, ab Ende Jänner gibt Freitagabends das neue Format „Restaurantlegenden“ ganz persönliche Einblicke in die österreichische Spitzengastronomie und die Dachmarke „Terra Mater“ (mittwochs 20:15 Uhr) feiert im Frühjahr 10-Jahres-Jubiläum. Dazu wird es weitere Formate geben, die für Überraschung sorgen werden.

