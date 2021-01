Armutskonferenz zu Privatinsolvenz: Wer rasch entschuldet, entschuldet nachhaltig

Die Privatinsolvenz muss für alle überschuldeten Menschen einen wirtschaftlichen Neustart ermöglichen. Dafür braucht es gleiche Bedingungen für alle.

Wien (OTS) - Die Corona-Krise stürzt viele Haushalte, Familien, Selbständige in die soziale Krise. Vielen droht die Insolvenz. "Die Privatinsolvenz muss für alle überschuldeten Menschen einen wirtschaftlichen Neustart ermöglichen. Dafür braucht es gleiche Bedingungen für alle. Das zeigt beispielsweise Deutschland mit seiner Drei-Jahres-Frist zur Entschuldung für alle vor. Davon profitieren nicht nur die betroffenen Menschen, sondern auch Gläubiger, Arbeitgeber und der Staat", so die Armutskonferenz, deren Mitglieder über 500.000 Hilfesuchende betreuuen und begleiten.



Denn: "Wer rasch entschuldet, entschuldet nachhaltig. Der ökonomische Nutzen der Schuldenregulierung sind vorsichtig geschätzte 27,4 Millionen Euro", zitiert die Armutskonferenz eine Studie der Wirtschaftsuniversität Wien. "Darin sind die weiteren Effekte, die durch Wiedererlangung der Kaufkraft oder die Verbesserung des Gesundheitszustands entstehen, gar nicht einberechnet".

Für Überschuldete gibt es in Österreich den Privatkonkurs. Ziel dieses Schuldenregulierungsverfahrens ist ein wirtschaftlicher Neubeginn. Wenn Familien oder Einzelpersonen, wenn also private Haushalte sich überschulden, dann liegt es an Arbeitslosigkeit, Einkommensverschlechterung oder gescheiterter Selbständigkeit.

