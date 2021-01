Zwei Verkehrstote in der vergangenen Woche Zwei Verkehrstote in der vergangenen Woche

Acht Verkehrstote zwischen 1. und 17. Jänner 2021 Acht Verkehrstote zwischen 1. und 17. Jänner 2021

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben ein Lenker eines Klein-Lkw und ein Mitfahrer auf einem Traktor bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitag, 15. Jänner 2021, im Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich, bei dem ein 55-jähriger Klein-Lkw-Lenker getötet wurde. Der 55-Jährige kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden E-Pkw. Der 18-jährige Unfallgegner übersah den Klein-Lkw und schnitt deshalb die Kurve. Beide Fahrzeuglenker wurden durch die Kollision in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der Klein-Lkw-Lenker verstarb an der Unfallstelle und der E-Pkw-Lenker wurde in das nächste Krankenhaus geflogen. Am Wochenende verunglückte ein Verkehrsteilnehmer tödlich.

Jeweils eine Person kam in der Vorwoche auf einer Gemeindestraße und einer Landesstraße ums Leben. Ein Verkehrstoter musste im Burgenland und einer in Niederösterreich beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in je einem Fall eine Missachtung von Ge-/Verboten und eine nichtangepasste Geschwindigkeit. Ein tödlicher Verkehrsunfall war ein Alleinunfall.

Vom 1. bis 17. Jänner 2021 gab es im österreichischen Straßennetz acht Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2020 waren es zehn, 2019 waren es neun.

