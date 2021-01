Fernsehen online schauen ohne Anmeldung und Registrierung

Wien (ots) - Fernsehen ist ein Bedürfnis vieler Menschen. Dabei gibt es viele Programme und auch sehr viele Inhalte, die sich klassisch in viele verschiedene Kategorien wie z. B. Filme, Serien, Dokus, usw. gliedern lassen.

Dabei sind die Programme in private und öffentlich-rechtliche unterteilt. Die privaten Programme sind häufig durch Werbemittel, wobei die öffentlich-rechtlichen durch erhobene Gebühren pro Haushalt finanziert. Die Gebühren und Werbungen fallen nicht nur am klassischen Fernseher an, sondern auch im Internet. Oft ist es so, dass die Sender ihre Programme im Internet per Live-Stream anbieten. Dabei wird auch eine Mediathek angeboten, um verpasste Sendungen zu einem späteren Zeitpunkt noch anschauen zu können. In Form von eigenen Applikationen (Apps) wie z. B. RTL Now können Sendungen heruntergeladen und z. B. unterwegs angeschaut werden.

Darunter bestehen unabhängige Angebote, wie z. B. dem Online TV. Diese Angebote greifen auf die Inhalte der verschiedenen Programme zu und können dadurch verschiedene Sender in einer App vereinen. Diese Apps können kostenlos sein und ebenfalls Werbung beinhalten. Allerdings machen diese Apps es möglich, kostenfrei hochauflösendes Fernsehen im Internet kostenfrei anzuschauen und herunterzuladen. Dabei wird eine Anbindung des Fernsehers ans Internet nötig, wobei es auch möglich ist, über eine externe TV-Box die Inhalte anzuschauen. Hierbei kommt es immer darauf an, welche App genutzt wird. Denn nicht jede App kann auf jedem Gerät wie Fernseher oder TV-Box installiert werden. Nach der Installation stehen kostenfrei die jeweils angebotenen Programme zur Verfügung. Dies können private- sowie auch öffentlich-rechtliche Programme sein. Einige Apps bieten auch ausländische Programme an.

An dieser Stelle lässt sich sagen, dass kostenfreies Fernsehen über das Internet nicht in jedem Land legal ist. Daher sollten Sie sich jeweils informieren ob es in Ihrem Land jeweils möglich ist oder nicht, dies gilt gerade, wenn Sie sich auf Reisen befinden. Auf jeden Fall ist das Internet-Fernsehen günstiger als Pay-TV Angebote über verschiedene Dienstleister.

Rückfragen & Kontakt:

Web: www.fix-text.de/

Telefon: 0162 2054254

E-Mail: Fix-Text @ gmx.de



Steven Hofmeister

Robert-Koch-Str.1

25524 Itzehoe