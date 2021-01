Wölbitsch: Corona-Zahlen müssen deutlich gesenkt werden

Unfassbare, skurrile Aussagen von SPÖ-Stadtrat Hacker offenbaren die Wurzel des Problems in Wien - Bundesregierung handelt richtig

Wien (OTS) - Die Corona-Zahlen sind noch immer zu hoch – daher sind die heute bekanntgegebenen Corona-Maßnahmen notwendig, richtig und wichtig. „Die Strategie der Bundesregierung in Absprache mit den Bundesländern und Sozialpartnern ist klar: Die Zahlen müssen deutlich gesenkt werden“, betont Klubobmann Markus Wölbitsch.



„Skurrile Aussagen wie jene von SPÖ-Stadtrat Hacker sind dabei nicht hilfreich“, so der ÖVP-Klubobmann zum Interview in der „Krone“. Erneut hat Wiens Gesundheitsstadtrat Experten und Politiker als „hysterisch“ bezeichnet. „Bei Stadtrat Hacker überrascht uns leider nichts mehr. Er hat die Corona-Krise von Anbeginn nicht ernst genommen.“ Erste Vorsichtsmaßnahmen der Bundesregierung hat er bereits vor knapp einem Jahr als „lustige Cowboy-Methoden“ heruntergespielt, besorgte Ärzte als „hysterisch“ beschimpft. „Nach dieser erneuten Entgleisung wäre eine Entschuldigung des SPÖ-Stadtrates mehr als angebracht!“



Der Gesundheitsstadtrat meint schlauer zu sein als Virologen, Experten und Politiker in ganz Europa. „Peter Hacker zählt sich offensichtlich lieber in die Reihen der Leugner und Verharmloser – das ist eigentlich FPÖ-Stil. Zur Bewältigung der Corona-Krise brauchen wir aber seriöse Gesundheitspolitik, keine Beschimpfungen! Peter Hacker düpiert damit SPÖ-Bürgermeister Ludwig und ist damit endgültig Teil des Problems und nicht der Lösung. Der Bürgermeister sollte dringend ein Machtwort sprechen!“



