Four Seasons Hotel Philadelphia ernennt Charles Lasvigne zum Hotel Manager

Philadelphia (ots/PRNewswire) - Charles Lasvigne bringt eine Leidenschaft für Service mit einem umfangreichen Lebensmittel- und Getränkehintergrund in seine neue Rolle als Hotelmanager im Four Seasons Hotel Philadelphia at Comcast Center ein. Er leitete zuvor als Food and Beverage Director die Lebensmittel- und Getränkeabteilung des Hotels. Als Fan der 76ers aufgewachsen, hatte Lasvigne Philadelphia schon immer im Visier und er kam 2017 als Teil des Pre-Opening-Teams zum Four Seasons Hotel Philadelphia. Während seiner Zeit als Food and Beverage Director hat Lasvigne ein unglaubliches Team zusammengestellt, mit dem er das Jean-Georges Philadelphia, Vernick Fish, JG Sky High und die Vernick Coffee Bar eröffnet hat und eine Kultur der Zusammenarbeit und eine gemeinsame Vision von Exzellenz entwickelte.

"Von Forbes Travel Guide als Philadelphias erstes und einziges Fünf-Sterne-Hotel anerkannt zu werden, war ein Höhepunkt in meiner Karriere. Diese Auszeichnung wertet nicht nur das Hotel auf, sondern auch die Stadt Philadelphia insgesamt", sagt Lasvigne. "Ich bin stolz darauf, dem Hotel als Hotelmanager zu dienen und mit der hiesigen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, um die Stadt weiter auf der internationalen Bühne zu etablieren."

Lasvigne hat einen Abschluss der Hospitality School of Strasbourg. Er ist seit 18 Jahren bei Four Seasons tätig und hat mit dem Unternehmen die ganze Welt bereist und mit seiner Frau Verena Lasvigne-Fox, die er bei der gemeinsamen Arbeit im Four Seasons Hotel George V, Paris, kennenlernte, eine Four Seasons-Liebesgeschichte geschrieben. Gemeinsam mit ihren beiden Kindern haben sie Einsätze in Paris, Marokko und den Seychellen hinter sich.

Lasvigne ist ein begeisterter Musikliebhaber, er spielt Gitarre, liebt große Motorräder und findet Entspannung in der Küche. Seine Kreationen können Sie auf Instagram unter @charleslasvigne ansehen.

