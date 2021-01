Kurz und Melchior: „Herzliche Gratulation an den neuen CDU-Vorsitzenden, Armin Laschet!“

Die CDU ist der Garant dafür, dass sich Deutschland weiterhin gut entwickelt

Wien (OTS) - „Österreich ist sowohl wirtschaftlich als auch menschlich eng mit Deutschland verbunden. Das zeigt sich eindrucksvoll darin, dass Deutschland unser wichtigster Handelspartner sowie Wohnsitz sehr vieler Auslandsösterreicher ist. Auf der europäischen Ebene ist Deutschland einer der wichtigsten Player, was auch daran liegt, dass Bundeskanzlerin Merkel eine sehr erfahrene europäische Regierungschefin ist, die den deutschen EU-Ratsvorsitz in Krisenzeiten herausragend gemeistert hat. Für uns als Nachbarland ist es von zentraler Bedeutung, dass sich Deutschland weiterhin gut entwickelt. Die CDU als bestimmende politische Kraft der Mitte ist der beste Garant dafür. Ich gratuliere dem neuen CDU-Vorsitzenden Armin Laschet sehr herzlich zur Wahl und wünsche ihm alles Gute für die bevorstehenden Aufgaben“, erklärt Bundeskanzler und ÖVP-Bundesparteiobmann Sebastian Kurz.

„Ich gratuliere Paul Ziemiak zum gelungenen virtuellen Parteitag an diesem Wochenende und möchte auch die Gelegenheit nutzen, um mich bei Annegret Kramp-Karrenbauer für die ausgezeichnete Zusammenarbeit zu bedanken. Ihr Nachfolger, Armin Laschet, bringt als Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens viel Regierungserfahrung mit, die in Krisenzeiten von großem Vorteil ist und von der er als CDU-Chef profitieren wird. In den vergangenen Monaten haben wir bereits sehr gut zusammengearbeitet, was den Kampf gegen Corona betrifft. Wir werden uns auch weiterhin möglichst eng abstimmen, um die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen sowie möglichst viele Unternehmen und Arbeitsplätze zu sichern“, betont Kurz.

„Ich gratuliere Armin Laschet zur Wahl und freue mich auf die künftige Zusammenarbeit. Ich bin überzeugt, dass Laschet einen großen Beitrag zum Erfolg der CDU leisten wird. Bedanken möchte ich mich bei Paul Ziemiak für die exzellente Zusammenarbeit auf Partei-Ebene. Ich wünsche unserer Schwesterpartei alles Gute für den bevorstehenden Bundestagswahlkampf, die volle Unterstützung seitens der Österreichischen Volkspartei ist ihr sicher“, so der ÖVP-Generalsekretär, Axel Melchior, abschließend zur digitalen Wahl des neuen CDU-Vorsitzenden, die mit der schriftlichen Schlussabstimmung der Delegierten am 22. Jänner bestätigt wird.



