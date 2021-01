NEOS: Auf Impfchaos folgt nun der Impfskandal

Gerald Loacker: „Das passiert, wenn der Gesundheitsminister seiner zentralen Verantwortung nicht nachkommt. Jetzt müssen Anschober und Kurz wirklich ein Machtwort sprechen.“

Wien (OTS) - Schockiert zeigt sich NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker angesichts aktueller Medienberichte, wonach in Kärnten Impfungen gegen Bargeld vergeben worden sein sollen: „Dem Vernehmen nach gibt es Gemeinden, in denen der Bürgermeister für nahezu die ganze Bevölkerung Impfungen gegen Geld besorgt hat. Und das, während die meisten Über-80-Jährigen in Österreich noch auf die Impfung warten. Das passiert, weil der Gesundheitsminister seiner zentralen Verantwortung nicht nachkommt. Wir haben immer vor einem Impfchaos gewarnt, wenn sich die Bundesländer nicht an den nationalen Impfplan halten, jetzt ist es perfekt.“

So werde aus dem Impfchaos ein „waschechter Impfskandal“, so Loacker. „Der Gipfel des Eisbergs ist hier sichtbar geworden! Wir begrüßen uns nicht nur mit dem Ellbogen, die Ellbogengesellschaft drängt sich auch um den Impfstoff. Aber der Gesundheitsminister wiederholt sein Mantra, wie gut die Impfungen laufen würden. Jetzt müssen Anschober und Kurz wirklich ein Machtwort sprechen und dafür sorgen, dass erstens die Vorwürfe restlos aufgeklärt und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden, sollten sie sich bewahrheiten. Und zweitens müssen sie dafür sorgen, dass mit den Impfdosen nicht unter der Hand gedealt werden kann! Auch wenn das sonst in Österreich leider so üblich ist - Vitamin B und das nötige Kleingeld dürfen nicht darüber entscheiden, wer geimpft wird und wer nicht."

