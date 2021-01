FPÖ – Kaniak: WKO kündigt bereits die Verschärfungen der Corona-Maßnahmen an

ÖVP und Grüne trauen sich offenbar nicht mehr, Wirtschaft und Bevölkerung zu informieren

Wien (OTS) - „Die Bundeswirtschaftskammer informiert am Freitag bereits ihre Mitglieder über die kommenden Verschärfungen rundum die neuen Corona-Maßnahmen. Laut WKO sollen sich nun die Mitarbeiter der Unternehmen im Handel entweder wöchentlich testen lassen oder permanent eine FFP-2 Maske tragen. Ebenso muss der Kunde beim Betreten des Geschäftslokals eine FFP-2 Maske tragen und der Lebensmitteleinzel- und Drogeriehandel über 400m2 Ladenfläche hat solche zum Selbstkostenpreis zu verkaufen“, berichtete der freiheitliche Gesundheitssprecher NAbg. Mag. Gerhard Kaniak.

„Die Entwicklungsgeschichte des Maskentragens wäre durchaus amüsant, wenn der Hintergrund nicht so ein ernster wäre. Von Masken sind unnötig, über ein Mund- und Nasenschutz reicht völlig aus, um neben Abstandhalten und Händewaschen die Pandemie einzudämmen, bis ohne FFP-2 geht gar nichts, erleben wir alles mit. Was kommt als nächstes?“ musste sich der FPÖ-Gesundheitssprecher fragen.

Zudem halte die Bundesregierung offenbar doch nicht so viel von den angepriesenen und von Bundesminister Faßmann bereits beschafften COVID-19 „Heimtests“. „Während diese für Schüler offenbar vollkommen ausreichend sind, sollen Heimtests für die arbeitende Bevölkerung nicht gültig sein. Ein klarer Widerspruch, zumal ja trotz negativem AntiGen-Schnelltest weiterhin ein MNS getragen werden muss!“, schüttelte Kaniak nur noch den Kopf.

„Das eigentliche Interessante an der WKO-Aussendung ist jedoch, dass ÖVP und Grüne die Kammer vorschicken um diese Informationen zu verbreiten. Die Regierung selbst dürfte nach all der laufenden Kritik wohl testen wollen, wie die öffentlichen und medialen Reaktionen ausfallen werden. Überflüssig anzumerken, dass natürlich weder das Parlament, noch der Gesundheitsausschuss oder die Oppositionsparteien bei der Erstellung dieser Verordnung mit einbezogen wurden“, so Kaniak.

