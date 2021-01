„IM ZENTRUM“: Viruslast und Dauerfrust – Ausnahmezustand bis Ostern?

Am 17. Jänner um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Es sieht nach einem Wettlauf gegen die Zeit aus: Auch in Österreich wächst die Sorge vor der sogenannten „britischen“ Virusmutation, die das Ansteckungsrisiko dramatisch erhöht. Gleichzeitig ist allen bewusst, dass die Corona-Pandemie erst unter Kontrolle gebracht werden kann, wenn große Teile der österreichischen Bevölkerung geimpft sind. Die Frage ist: Wie kann das Leben dazwischen geregelt werden? Ist eine Lockerung des Lockdowns möglich, oder muss im Gegenteil der Ausnahmezustand sogar noch verschärft werden? Die Bundesregierung will in diesen Tagen Klarheit schaffen. Wie gefährlich ist die Virusmutation B.1.1.7? Wie groß ist die Gefahr seiner Ausbreitung in Österreich? Und was bedeuten die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen für das Leben der Österreicherinnen und Österreicher fast ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 17. Jänner 2021, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Ursula Wiedermann-Schmidt

Vakzinologin, Leiterin der Infektiologie und Immunologie, MedUni Wien Mitglied der Impfkommission Robert Koch-Institut

Andreas Bergthaler

Molekularbiologe, Österreichische Akademie der Wissenschaften

Eva Schernhammer

Epidemiologin, Zentrum für Public Health, MedUni Wien

Ulrich Körtner

Medizinethiker, Universität Wien

Niki Popper

Simulationsforscher, TU-Wien

