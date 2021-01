OWC übernimmt LumaForge und Jellyfish Technologies

Woodstock, Illinois (ots/PRNewswire) - LumaForge wird künftig mit unverändertem Team als OWC-Unternehmen geführt, um die Produktions- und Serverfunktionen, Lösungen und Produktreihen weiter auszubauen

OWC®; ein führendes emissionsfreies Mac- und PC-Technologieunternehmen und einer der weltweit angesehensten Anbieter von Speicherlösungen, externen Laufwerken, SSDs und Mac- und PC-Docking-Lösungen, hat heute die Übernahme von LumaForge bekannt gegeben, dem Entwickler der preisgekrönten Jellyfish-Produktreihe für gemeinsam genutzten Speicher und Unterstützung des äußerst zuverlässigen Video-Workflow-Servers, der Entwickler von Inhalten, Editoren, Coloristen, Grafiker und Soundmixer miteinander verbindet. Mit der Einführung der Jellyfish-Produktreihe etabliert sich OWC als Anbieter der zuverlässigsten Speicher-Workflow-Lösungen, die sowohl bestehenden OWC- als auch LumaForge-Kunden zur Verfügung stehen.

Die LumaForge Jellyfish-Produktreihe besteht aus Jellyfish Mobile: Der erste Plug-and-Play-Video-Workflow-Server mit Tragegriff. Jellyfish Mobile wurde entwickelt, um unterwegs oder zumindest außerhalb des Serverraums arbeiten zu können. Es eignet sich für Teams von vier bis sechs Editoren, die mit 4K-Medien unterwegs oder im Büro arbeiten. Jellyfish Tower: Entspricht den benutzerfreundlichen und Plug-and-Play-Funktionen des Mobiltelefons und ist genauso leistungsstark wie die Ausrüstung im Serverraum. Er ist leise genug, um alleine in Ihrem Schneideraum zu stehen, und leistungsstark genug für mehr als 6 Bearbeiter, die mit 4K-Medien oder noch leistungsstärkeren Geräten arbeiten. Jellyfish Rack: Die leistungsstärkste Plug-and-Play-Lösung der Produktreihe, die in Kombination mit all Ihren anderen leistungsstarken Serverraumgeräten eingesetzt werden kann. Jellyfish Rack ist die bevorzugte Lösung für Konnektivität mit ultrahoher Bandbreite (25 GbE/50 GbE) und kann nahtlos in die komplexesten Unternehmensnetzwerkumgebungen integriert werden. Alle bestehenden Kunden erhalten in den kommenden Wochen eine direkte Mitteilung hinsichtlich ihrer Support- und Upgrade-Pfade.

"Ich freue mich sehr, das großartige LumaForge-Team und seine Lösungen bei OWC begrüßen zu dürfen. Diese Übernahme stärkt unsere Speicherkapazitäten für Unternehmen/Server und ermöglicht eine noch breitere Lösungspalette, die den Anforderungen von Video-, Foto- und Musikprofis mit einigen wirklich außergewöhnlichen neuen Angeboten gerecht wird", erklärte Larry O'Connor, Gründer und CEO und OWC. "Die Kunden von Jellyfish und LumaForge profitieren weiterhin von der Unterstützung und Entwicklung, während diese vertrauenswürdige Technologie florieren und ein völlig neues Maß an Unterstützung und Engagement innerhalb der OWC-Familie bieten wird."

"Es gibt kein besseres Zuhause für unser Team und unsere Technologie als OWC. Eine legendäre Marke mit einem Ruf für großartige Produkte und Unterstützung, auf deren Dienste täglich unzählige Menschen zählen", erklärte Josh Minney, CEO von LumaForge. "Wir waren schon immer begeistert davon, was Larry und sein Team aufgebaut haben, und wir freuen uns alle, dazuzugehören."

Informationen zu OWC

Other World Computing (OWC) wurde 1988 gegründet und unterstützt Mac- und PC-Fans dabei, mehr Aufgaben zu erledigen und höhere Ziele zu erreichen. Wir setzen auf Nachhaltigkeit, und die OWC-Lösungen sind auf wahre Langlebigkeit ausgelegt und ermöglichen es den Benutzern, ihre bereits getätigten Technologieinvestitionen zu maximieren. Der Betrieb von OWC ist führend in Bezug auf die Nachhaltigkeit von Unternehmen. Unser Hauptsitz gehört zu den weltweit ersten mit LEED Platinum-Zertifizierung. OWC verfügt über ein preisgekröntes Technik-Support-Team sowie eine beispiellose Sammlung mit Informationen und Videoanleitungen. Vom heimischen Desktop bis hin zum Unternehmens-Rack, von der Unternehmenssicherung zur Sicherung medizinischer Daten, vom Aufnahmestudio bis zum Filmset - nirgends sollten Kompromisse gemacht werden, und dafür ist OWC da.

Informationen zu LumaForge

LumaForge mit Hauptsitz in Burbank, Kalifornien, arbeitet seit 2006 mit 4K-Bildern und hat eine kostengünstige Daten- und Farbpipeline entwickelt, die auf Produkten von Apple Corp., Blackmagic Design, SEIKI Digital, MAGMA und 4K-Hochgeschwindigkeitsspeichern von Areca CineRAID basiert.

