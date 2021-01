NTT DATA weitet Präsenz auf dem amerikanischen Markt deutlich aus (FOTO)

itelligence | NTT DATA Business Solutions übernimmt My Supply Chain Group, LLC (MSCG) in den USA

Bielefeld/Cincinnati (OTS) - itelligence | NTT DATA Business Solutions baut seine Stellung auf dem amerikanischen Markt im Supply-Chain-Segment weiter aus und gibt heute die Übernahme des amerikanischen SAP-Beratungshauses My Supply Chain Group, LLC (MSCG), Birmingham, Alabama, bekannt. itelligence | NTT DATA Business Solutions, einer der weltweit erfolgreichsten SAP-Dienstleister, weitet damit nicht nur seine Präsenz in den USA deutlich aus, sondern ergänzt sein Serviceportfolio durch neue Möglichkeiten in den Bereichen Supply Chain Planning und Supply Chain Execution.

MSCG hat sich auf Supply Chain Reengineering und Implementierungsservices mit SAP Extended Warehouse Management, SAP Integrated Business Planning/Advanced Planning and Optimization und SAP Transport Automation spezialisiert; der Schwerpunkt liegt dabei ausschließlich auf SAP-Lösungen.

"In den USA, einem unserer wichtigsten Märkte, expandieren wir durch die Übernahme von MSCG in einem strategisch wichtigen Marktsegment", berichtet Norbert Rotter, Vorstandsvorsitzender der itelligence | NTT DATA Business Solutions. "Der Supply-Chain-Markt steht in den USA an einem Wendepunkt. Vor allem mittelständische Unternehmen haben mittlerweile begonnen, die Digitalisierung und Optimierung ihrer Supply Chains vorantreiben. In diesem Zusammenhang ist MSCG für uns ein idealer Partner."

Laut Gartner betrug der globale Markt für Supply Chain Management 2018 insgesamt 14 Milliarden US-Dollar und wird 2021 auf 19 Milliarden US-Dollar anwachsen. Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass 65 Prozent der Warenbewegungen in automatisierten Warenlagern bis 2023 robotergesteuert sein werden. Hinsichtlich der Branchen hat sich MSCG auf die Bereiche Fertigung, Konsumgüter, Öl und Gas, Papierverarbeitung und Life Science spezialisiert.

"Nach Ansicht vieler Experten hat in den zurückliegenden Monaten so viel Digitalisierung stattgefunden wie normalerweise innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren. In keinem anderen Bereich hat sich dieser Trend so sehr bemerkbar gemacht wie bei den Supply Chains der Unternehmen", berichtet Steve Niesman, President und Region Head von itelligence America. "Wir freuen uns daher sehr, MSCG in der itelligence/NTT DATA-Familie begrüßen zu dürfen und unsere Kunden dabei zu unterstützen, angesichts kontinuierlich schneller werdender Supply Chain Planning und Supply Chain Execution weiter relevant zu bleiben und zu wachsen."

MSCG ist auf dem amerikanischen Markt anerkannter Marktführer für SAP Extended Warehouse Management und Integrated Business Planning. Die Cloud-Lösung SAP Integrated Business Planning hat in den USA bereits heute eine starke Marktstellung und bietet zahlreiche Möglichkeiten, Kunden bei der Digitalisierung zu unterstützen.

Die Übernahme von MSCG stellt eine ideale Ergänzung zur kürzlich geschlossenen Partnerschaft zwischen NTT und SAP im Bereich weltweiter Logistiksteuerung dar. Ziel der zwei Partner ist es, eng integrierte Lösungen für das intelligente Unternehmen zu entwickeln. Als strategischer Partner der SAP liefert NTT auf globaler Ebene Cloud-Lösungen, Infrastruktur-Management-Services und Consulting für Unternehmen. itelligence ist eine Konzerntochter von NTT/NTT DATA.

"Wir freuen uns sehr, durch die Übernahme von MSCG unsere Möglichkeiten im Bereich SAP Supply Chain auf dem US-amerikanischen Markt weiter ausbauen zu können," betont Eric Clark, Chief Digital Officer, NTT DATA Services. "Logistik und Supply Chain betrachten wir als einen starken Wachstumsmarkt. Zudem verfügt NTT DATA über herausragende Expertise im Hinblick auf digitale, vertikale und cloudbasierte Lösungen. Die Zusammenarbeit zwischen MSCG und unserem One NTT DATA SAP-Team bietet unseren Kunden - vor allem aus den Bereichen Handel und Fertigung - enorme Wettbewerbsvorteile und passt hervorragend zu unserer globalen und lokalen Strategie."

Gemeinsam mit MSCG stärkt itelligence | NTT DATA Business Solutions auch die Vernetzung und Zusammenarbeit innerhalb der NTT Group auf dem amerikanischen Kontinent.

"Dank der strategischen Investition von NTT DATA und itelligence haben wir eine Partnerschaft schließen können, mit der wir unsere erstklassigen Supply-Chain-Services nicht nur in Nord- und Lateinamerika ausbauen können, sondern auch an Orten, an denen NTT global präsent ist", sagt Omar Zuberi von MSCG. Sein Kollege Neil Patel fügt hinzu: "Beide Unternehmen freuen sich schon darauf die Synergien zu nutzen, die aus dem Unternehmergeist von MSCG und NTT als globaler Marke entstehen werden. Wir sind daher überzeugt davon, dass wir im Rahmen unserer neuen Partnerschaft künftig gemeinsam stark wachsen."

My Supply Chain Group, LLC (MSCG)

My Supply Chain Group, LLC (MSCG) ist ein führender Anbieter für die Optimierung von Geschäftsprozessen im Bereich Supply-Chain-Planung und -Ausführung sowie Anwendungsimplementierung. MSCG unterstützt führende Unternehmen dabei, sich durch durchgängig hervorragenden Supply-Chain-Prozessen und -Anwendungen einen nachhaltigen strategischen Vorteil zu verschaffen. Mit wegweisenden Best Practices und Prozessen stellen unsere erfahrenen Berater sicher, dass die Supply-Chain-Initiativen ihrer Kunden mit Blick auf maximalen Mehrwert und minimales Risiko abgewickelt werden. Die Berater von MSCG stehen für praktische Erfahrung und Know-how.

itelligence | NTT DATA Business Solutions

itelligence | NTT DATA Business Solutions verbindet innovative SAP-Software und -Technologien mit Dienstleistungen und eigenen Produkten für die Transformation von IT-Landschaften und Geschäftsprozessen. Als SAP Global Platinum Partner begleitet itelligence den Mittelstand und Großunternehmen weltweit in allen Phasen der Transformation. Das Leistungsangebot umfasst IT-Strategie- und Transformationsberatung, Softwarebereitstellung, Implementierung, sowie Application Management und Managed Cloud Services. Dabei kombiniert das Unternehmen lokale Präsenz und globale Fähigkeiten mit umfassender Branchenexpertise. itelligence tritt an, um gemeinsam mit dem Kunden Neues zu schaffen und Innovationen durch den IT-Einsatz zu ermöglichen - und dies über alle Geschäftsbereiche des Kunden hinweg. Darauf vertrauen tausende zufriedene Unternehmen, teilweise schon seit der Gründung von itelligence vor 30 Jahren.

Zahlreiche Auszeichnungen durch SAP und führende Analysten belegen, dass itelligence einen wichtigen Beitrag zu Innovation und langfristigem Geschäftserfolg leistet. Für das renommierte Wirtschaftsmagazin "brand eins" gehört itelligence zu den besten und verlässlichsten Unternehmensberatern in Deutschland. itelligence ist ein Unternehmen der NTT DATA Gruppe und beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 28 Ländern. 2019 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von rund 1,040 Mrd. Euro. www.itelligencegroup.com

