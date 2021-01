ÖVP - T E R M I N E

Wien (OTS) - (KW 3 von 18. Jänner 2021 bis 24. Jänner 2021)

Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-602

Montag, 18. Jänner 2021

Besuchstag von BM Univ.-Prof. Dr. Martin Kocher (Steiermark)

BM Mag. Gernot Blümel, MBA nimmt an der „Eurogruppe“ teil (virtuell)

BM Mag. Karoline Edtstadler nimmt am Rat für „Allgemeine Angelegenheiten“ teil (virtuell)

Dienstag, 19. Jänner 2021

Pressekonferenz mit BM Univ.-Prof. Dr. Martin Kocher (Wien)

BM Mag. Gernot Blümel, MBA nimmt am „ECOFINE“ teil (virtuell)

Mittwoch, 20. Jänner 2021

Ministerrat (BKA, 1010 Wien)

09:00 Plenum des Nationalrates (Parlament, 1010 Wien)

11:40 BM Mag. Gernot Blümel, MBA nimmt am „Spatenstich“ anlässlich des Baus der U2/U5 teil (Frankhplatz, Ecke Alserstraße, Akkreditierung erforderlich!)

Donnerstag, 21. Jänner 2021

Besuchstag von BM Univ.-Prof. Dr. Martin Kocher (Salzburg)

11:00 StS Dr. Magnus Brunner nimmt am DHK Innovationsdialog zum Thema „Kreislaufwirtschaft“ teil (virtuell)

15:30 MEP Mag. Lukas Mandl nimmt an der Konferenz „Empowerment of Mobile Youth in the EU“ teil (virtuell)

