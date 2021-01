Start der neuen IBES-Dschungelshow am 15.01: Tiny House statt Lagerfeuer

Mit interaktivem Livestream auf RTL.at

Wien (OTS) - Ab heute Abend, 15. Jänner um 22:15 Uhr, kämpfen zwölf Kandidaten in der neuen RTL-Live-Show „Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“ um das „Goldene Ticket“ für Australien 2022 – und 50.000 Euro Gewinnsumme. Mit dabei sind unter anderem das Austro-Model Zoe Saip (21) und die österreichische Sängerin Lydia Kelovitz (30). Doch statt im australischen Dschungel am Lagerfeuer und auf Pritschen zu verweilen, ziehen die zwölf Kandidaten in ein Tiny House. Wer zieht als erstes ins Tiny House? Und wer beweist, mental und physisch bereit für den australischen Dschungel zu sein? Nach jeder Sendung können Fans im interaktiven Livestream auf RTL.at ehemaligen Campern auf den Zahn fühlen.



Jeweils drei Kandidaten müssen für drei Tage auf engstem Raum im Mini-Häuschen zusammenleben. Bereits heute hieß es für die erste Gruppe à drei Kandidaten: Einzug! Nach drei Tagen folgt die zweite Gruppe – und so weiter. Während der 72 Stunden bewältigen die Wannabe-Australier Prüfungen – auch tierische, um ihre Dschungeltauglichkeit zu beweisen. Aber nicht nur die Prüfungen der neuen Dschungelshow haben es in sich, auch die klaustrophobische Situation im Tiny House: auf 18 m² kann sich nicht aus dem Weg gegangen werden. Für die Bewohner eine Extremsituation, bei der Stress vorprogrammiert ist! Und Intimsphäre? Fehlanzeige! Das Trocken-WC und die Fass-Dusche besitzen zwar einen Vorhang, aber im Doppelbett und der quer durch den Raum gespannten Hängematte müssen sich die Bewohner drei lange Tage mehr schlecht als recht miteinander arrangieren.



Scharfzüngig und pointiert präsentieren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich das Geschehen rund um die Kandidaten, die auch von Dr. Bob genau unter die Lupe genommen werden. In der 15-teiligen Event-Show wird dabei mit Studiogästen auch auf die Highlights der vergangenen 14 Staffeln zurückgeblickt.

Exlusive News und Geschichten finden die Fans beim General Interest Portal RTL.at. Nach jeder Sendung findet dort ein interaktiver Livestream statt, in dem ehemaligen Campern noch mal auf den Zahn gefühlt wird und die Fans beim Dschungel-Quiz ihr Wissen unter Beweis stellen können. Special Content gibt es außerdem auf der offiziellen Facebook-Seite der Dschungelshow sowie auf dem offiziellen Instagram-Account (@ichbineinstar.rtl) unter #IBES2021. Aktuelles und Hintergrundinfos gibt es auch über Twitter @RTLde #IBES. Die Dschungelshow gibt es im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Sendung auf TVNOW.

