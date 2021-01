„Sport am Sonntag“ live mit Tippler, Thiem und Walkner im Gespräch

Am 17. Jänner um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Karoline Rath-Zobernig präsentiert „Sport am Sonntag“ am 17. Jänner 2021 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Ski alpin: Die Slalom-Show in Flachau

Marco Schwarz, Manuel Feller und Co. rocken statt in Wengen und Kitzbühel die Slalombühne in Flachau.

Ski alpin: Tamara Tippler im Gespräch

Die Speed-Spezialistin über ihre aktuelle Hochform und ihre WM-Träume.

Tennis: Dominic Thiem im Interview

Der Tennis-Star über seine Ziele für die nächste Saison.

Motorsport: Matthias Walkner live zu Gast

Das Motorrad-Ass über die gefährliche Rallye Dakar.

Handball: Österreichs Team bei der WM in Ägypten

Das Nationalteam im Duell mit der Handball-Weltelite.

Eisschnelllauf: Vanessa Herzog im Kampf um Medaillen

Die Welt- und Europameisterin bei der EM in Heerenveen.

