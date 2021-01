Grüne Klimaministerin Gewessler bewirkt für NÖ Gemeinden Zukunftsprojekte

Krismer: Grün-regierte Gemeinden gehen schon lange vor

Die Grüne Klimaministerin Gewessler hat das Potential direkt nahe den BürgerInnen und Betrieben erkannt. Ohne ihr Einwirken, würde die ÖVP in Niederösterreich hinterherhinken. Helga Krismer

St. Pölten (OTS) - Energieraumplanung ist schon seit vielen Jahren ein großes Thema in den Gemeinden.

„Dort, wo die Grünen in den Gemeinden regieren, gibt es schon länger Projekte dazu, wie ein Projekt Energieraumplanung Martinek-Kaserne in Baden. Die Grüne Klimaministerin Gewessler hat das Potential direkt nahe den BürgerInnen und Betrieben erkannt. Ohne ihr Einwirken, würde die ÖVP in Niederösterreich hinterherhinken. Bodenverbrauch und Bodenversiegelung liegen in Niederösterreich nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau. Durch den Wegfall dieser CO 2 -Speicher trägt die Bodenversiegelung wesentlich zur Erderwärmung bei und zählt somit zu unseren größten umweltpolitischen Herausforderungen in Zeiten der Klimakrise“, ist sich die Landessprecherin und Vize-Bürgermeisterin Helga Krismer sicher.

Einer der wichtigen Projekte steht den BürgerInnen und Betrieben hoffentlich bald zur Verfügung: Die Energiegemeinschaften im Erneuerbaren Ausbau Gesetz, kurz EAG. Damit bekommt die Energieraumplanung auf der Verbrauchsebene einen enormen Impuls.

„Dank der Grünen Regierungsbeteiligung und Leonore Gewessler können bald viele Projekte realisiert werden, die sich die Engagierten in Gemeinden schon lange erhoffen und der gesetzliche Rahmen gefehlt hat. Informationen zur Energieraumplanung beigestellt zu bekommen von Extern, ist ein wichtiges Puzzleteil“, so Helga Krismer.

