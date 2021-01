ORF-„Pressestunde“ mit Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung, ÖVP

Am 17. Jänner um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann will die Schulen am 25. Jänner schrittweise öffnen. Das ist eine Woche später als ursprünglich geplant, und auch dieser Termin hat ein Fragezeichen, denn in den nächsten Tagen will die Regierung über eine mögliche Verlängerung des Lockdowns entscheiden. Hält der Termin für die Rückkehr von einer Million Schülerinnen und Schülern in den Präsenzunterricht? Wie wird das Konzept der Antigen-Selbsttests bei den Eltern angenommen? Und welche Sicherheitskonzepte gibt es für die heurigen Maturaklassen? Auch gegen die geplante Reform des Universitätsgesetzes gibt es Widerstand. Wie reagiert der Bildungsminister auf die Kritik von Lehrenden und Studierenden? Und legt die Plagiats-Affäre um Ex-Ministerin Aschbacher einen Fehler im wissenschaftlichen System offen?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 17. Jänner 2021, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Doris Helmberger-Fleckl

„Die Furche“

und

Matthias Westhoff

ORF

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at