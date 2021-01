Generalsaniertes Objekt 19 am Fliegerhorst Brumowski in Langenlebarn eröffnet

LH Mikl-Leitner, BM Tanner: Die künftige Elite der Luftfahrt wird in Niederösterreich ausgebildet

St. Pölten (OTS) - In Langenlebarn (Bezirk Tulln) am Fliegerhorst Brumowski wurde heute, Freitag, das generalsanierte Unterkunfts- und Unterrichtsgebäude, das Objekt 19, in Anwesenheit von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Bundesministerin Klaudia Tanner offiziell eröffnet. Mit Gesamtkosten von etwa 10 Millionen Euro wurde in einer Bauzeit von weniger als zwei Jahren das 80 Jahre alte Gebäude auf Rohbauniveau rückgebaut und anschließend wieder komplett neu errichtet. Geschaffen wurden hochwertige Quartiere für die Kursteilnehmer der Flieger- und Fliegerabwehrtruppenschule, im Obergeschoß gibt es nun auch einen hochwertigen Lehrsaalbereich. Zusätzlich wurden noch 235.000 Euro unter anderem für Möblierung, Regalanlagen und Gebäudeausstattung aufgewendet.

„Das Österreichische Bundesheer ist ein verlässlicher Partner in der größten Gesundheits- und Wirtschaftskrise nach dem Zweiten Weltkrieg“, sagte Mikl-Leitner. „Das Bundesheer ist in dieser Pandemie mit vielfältigen Aufgaben betraut. Sei es die Auslieferung von Schutzmaterialien, die Hilfe bei den Flächentestungen und Contact Tracing. Mit dieser Unterstützung sind wir gut durch diese Krise gekommen“, betonte die Landeshauptfrau. Das Bundesheer sei ein ganz wichtiger Teil der Sicherheitsfamilie in Niederösterreich. „Damit das weiter so bleibt, müssen wir ein verlässlicher Partner des Bundesheeres sein. Es geht darum, das Bundesheer für die Herausforderungen von morgen zu wappnen,“ sagte sie und erinnerte an den internationalen Terrorismus, Cyber-Attacken und Pandemien.

„Mit dem neu eröffneten Objekt der Garnison Langenlebarn wird die künftige Elite der Luftfahrt hier in Niederösterreich ausgebildet“, sprach Mikl-Leitner einen weiteren Aspekt an. „Hier gibt es eine moderne Infrastruktur mit einer ausgezeichneten Wohn- und Arbeitsumgebung“, fuhr sie fort. „Von diesen Investitionen profitieren die Schüler und Soldaten sowie der gesamte Standort. Der Fliegerhorst und die Flieger- und Fliegerabwehrtruppenschule sichern über 700 Arbeitsplätze in der Region. Diese zentrale Bildungseinrichtung für Luftstreitkräfte fügt sich nahtlos in den Bildungs- und Forschungsstandort Tulln ein“, hob sie hervor. Das Österreichische Bundesheer genieße höchste Anerkennung in Tulln, in der Region, in Niederösterreich und weit über die Grenzen unserer Republik hinaus, so die Landeshauptfrau.

„Niederösterreich ist mit 23 Kasernen und 5.367 Soldatinnen und Soldaten ein äußerst starker und wichtiger Militärstandort“, sagte Bundesministerin Klaudia Tanner. „Nun soll er noch stärker werden. Die Kasernen werden modernisiert und ausgebaut und auch die Truppe wird gestärkt. Ein zeitgemäßes Bundesheer braucht eine zeitgemäße Infrastruktur“, so Tanner. „So wurden im Vorjahr für die Realisierung von Bauvorhaben rund 21,39 Millionen Euro investiert und für heuer sind 15,79 Millionen Euro vorgesehen. Der Fliegerhorst Langenlebarn wird dabei um 11 Millionen Euro ausgebaut und saniert“, informierte die Bundesministerin.

Kommandant Reinhard Kraft sagte: „Mit der Generalsanierung dieses Unterkunfts- und Unterrichtsgebäudes wird ein wichtiger Meilenstein gesetzt. Moderne Ausbildung erfordert moderne Rahmenbedingungen.“

Der Fliegerhorst Brumowski ist Hauptstandort des Luftunterstützungsgeschwaders. Weiters befinden sich die Flieger- und Fliegerabwehrtruppenschule, die Fliegerwerft 1 und die Bundesfachschule für Flugtechnik in Langenlebarn. In Langenlebarn erhalten rund 700 Rekruten jährlich ihre Ausbildung.

