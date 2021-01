SPÖ-Termine von 18. Jänner bis 24. Jänner 2021

MONTAG, 18. Jänner 2021:

10.00 Uhr Das 7. Barbara-Prammer-Symposium findet dieses Jahr online zum Thema „Geschlechtergerechte Krisenpolitik. Für einen feministischen Aufbruch in der Pandemie“ statt. Im Fokus steht der Bereich der Sorgearbeit. Die Veranstaltung ist eine Kooperation der SPÖ-Frauen, des SPÖ-Parlamentsklubs, des Renner-Instituts und der Foundation for European Progressive Studies (FEPS). RednerInnen sind u.a. SPÖ-Vorsitzende und Klubvorsitzende Pamela Rendi-Wagner, die Zweite Nationalratspräsidentin und Präsidentin des Renner-Instituts Doris Bures, SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek, die stellvertretende Generalsekretärin des europäischen Gewerkschaftsbundes Esther Lynch und die Soziologin Emma Dowling. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/y2s74qkd.

19.00 Uhr Im Rahmen der neuen Veranstaltungsreihe „Without Blueprint: Young Internationals“ des Bruno Kreisky Forums findet ein Online-Gespräch zum Thema „Westsahara, die letzte Kolonie Afrikas - Geschichte und Gegenwart eines vergessenen Konflikts“ mit Andreas Pfeifer (außenpolitischer Ressortleiter im aktuellen Dienst des ORF-Fernsehens) und Paul Huemer (freier Journalist) statt. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/y3chkutl

21.00 Uhr In der neuen Ausgabe von „Politik am Ring“ nimmt SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch an einer Live-Diskussion zum Thema „Jobkiller Corona - Wie kommen wir aus der Arbeitsmarktkrise?“ teil. Die Sendung wird ab 21.00 Uhr aus dem Dachfoyer der Wiener Hofburg übertragen und ist unter www.parlament.gv.at/POLITIKAMRING live zu sehen.

DIENSTAG, 19. Jänner 2021:

10.15 Uhr Anlässlich der Plenarsitzung des EU-Parlaments (18. bis 21. Jänner) findet ein Online-Pressegespräch mit den SPÖ-EU-Abgeordneten Andreas Schieder und Evelyn Regner statt. Das Pressegespräch wird über Zoom durchgeführt. Anmeldung unter katharina.steinwendtner @ ep.europa.eu

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Arab Changes“ des Bruno Kreisky Forums kuratiert von Gudrun Harrer, findet ein Online-Gespräch zum Thema "Ägypten – Zehn Jahre nach Beginn des Arabischen Frühlings“ mit dem Leiter des ORF-Büros in Kairo, Karim El-Gawhary, und Gudrun Harrer, statt. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/y2yxk7eo

MITTWOCH, 20. Jänner 2021:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

FREITAG, 22. Jänner 2021:

19.00 Im Rahmen eines „Kreisky Forum Spezial“ zum 110. Geburtstag von Bruno Kreisky findet die Video-Premiere „Der Mut zum Unvollendeten“ mit einem Festvortrag von Franz Schuh (Philosoph, Schriftsteller, Literaturkritiker) und einer Lesung mit Cornelius Obonya (Schauspieler) statt. Nähere Informationen dazu finden Sie unter https://tinyurl.com/y3chkutl

