SWV NÖ-Thomas Schaden: „Warum zögert die Regierung beim Handwerkerbonus?“

Immer mehr teilen die Forderung des Wirtschaftsverbandes nach rascher Umsetzung

St. Pölten (OTS) - „Seit November 2019 fordert der Wirtschaftsverband NÖ eine Wiedereinführung des Handwerkerbonus auf Landes- und Bundesebene. Nun wird dieser Vorschlag einer Förderung von Handwerksarbeiten für Privatpersonen auch von der Wirtschaftskammer Österreich unterstützt, was uns sehr freut. Aber die Zeit drängt. Der Handwerkerbonus muss kommen, und das schnell“, fordert Thomas Schaden, der Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes (SWV) NÖ. „Der Handwerkerbonus stärkt nicht nur die Konjunktur. In der jetzigen wirtschaftlichen Lage kann er Betriebe und Arbeitsplätze retten. Warum also zögert die Regierung bei der Wiedereinführung?“ „Die Corona-Krise hat Gewerbe und Handwerk hart getroffen. Das war schon letzten Juni abzusehen, als wir erneut die Wiedereinführung des Handwerkerbonus gefordert haben, genauso wie im erweiterten Präsidium der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) am 24. November 2020. Dieses wirksame Instrument, das Aufträge für kleine und mittlere Unternehmen und Einpersonenunternehmen und damit Jobs schafft, muss gerade jetzt in der Corona-Krise schnell umgesetzt werden. Auch Sanierungen und bauliche Maßnahmen werden für Privatpersonen leistbar, was wiederum die Schwarzarbeit eindämmt.“

„Von den positiven Impulsen profitiert ja auch der Staat durch höhere Steuereinnahmen. Die Regierung ist gefordert, endlich zu handeln. Es ist schon schlimm genug, dass die Regierung diese wichtige Maßnahme nicht schon vor vielen Monaten umgesetzt hat; jetzt noch länger zu warten, können sich die kleinen Betriebe nicht leisten“, meint Thomas Schaden.

