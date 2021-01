Impfchaos - Kucher: Kanzler Kurz muss endlich für genügend Impfstoff sorgen

Wien (OTS/SK) - „Die Impfungen sind unsere große Chance, dass wir den Spieß umdrehen können. Das sehen immer mehr ÖsterreicherInnen so. Das ist sehr erfreulich. Aber Kanzler Kurz muss endlich dafür sorgen, dass genügend Impfstoff da ist und das Impfchaos beendet wird. Er hat doch angeblich selbst mit Pfizer verhandelt. Wieso geht da nichts weiter?“, so SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher zu einer aktuellen Umfrage der Tageszeitung „Heute“, wonach die Impfbereitschaft der ÖsterreicherInnen sich seit November des Vorjahres fast verdoppelt hat. „Hier geht es um Menschenleben, unsere Wirtschaft und unsere Existenz und nicht um PR und Eigenmarketing. Daher bringen Sie die Impfungen endlich auf die Reihe. Nehmen Sie sich ein Beispiel an Dänemark, da gibt es einen genauen Plan. Jeder weiß genau, wann er die Impfung wo bekommt. Warum funktioniert das in Österreich nicht?“, so Kucher. ****

„Es sind 3.000 Menschen in Pflegeheimen in Österreich bis jetzt an Corona gestorben und die Regierung wollte die über 80-Jährigen erst in zwei Monaten impfen. Das versteht doch kein Mensch mehr. Wirklich jede Corona-Maßnahme dieser Regierung endet in einem Chaos. Sie haben sechs Monate Zeit gehabt, diese Impfung vorzubereiten und dann lassen sie tagelang Impfstoff ungenutzt herumliegen. Verstehen Sie doch endlich, dass wir nur durch diese Impfung aus dieser Pandemie rauskommen. Wir allen verlieren schön langsam die Geduld mit diesem Chaos, das die Regierung hier produziert. Kommen Sie endlich in die Gänge, damit wir aus dieser für alle unerträglichen Situation rauskommen“, fordert Kucher. (Schluss) sl/ls

