Grüne/Disoski gratuliert Viktoria Spielmann

Neue Sprecherin und neuer Vorstand der Grünen Frauen* Wien gewählt

Wien (OTS) - „Ich gratuliere Viktoria Spielmann zur Wahl als Sprecherin der Grünen Frauen* Wien und freue mich auf die gemeinsame Arbeit für eine feministische Gesellschaft“, begrüßt Meri Disoski, Vorsitzende der Grünen Frauen Österreich, Spielmanns Wahl am gestrigen Donnerstag. „Mit Viktoria Spielmann haben die Grünen Frauen* Wien eine kompetente Feministin und Frauen*politikerin gewählt, die keine Scheu vor politischen Auseinandersetzungen hat.“

Gleichzeitig bedankt sich Disoski bei der bisherigen Sprecherin Barbara Huemer für das langjährige frauen*politische Engagement. „Barbara Huemer hat in den letzten Jahren zentrale feministische Projekte in Wien mitbegleitet und verhandelt, in der letzten Periode etwa die Aufstockung des Budgets des Frauenservice der Stadt Wien. In ihrer Zeit im Frauenvorstand wurden außerdem die erste feministische Klimakonferenz, die erste Alleinerziehendenmesse sowie zahlreiche Aktionen gegen Sexismus, Gewalt an Frauen und den Gender Pay Gap umgesetzt", so die Vorsitzende der Grünen Frauen* Österreich.

Mit der Mitinitiatorin des Frauen*volksbegehrens 2.0, Viktoria Spielmann, als Sprecherin wurde auch der neue Frauenvorstand der Grünen Wien gewählt. Er besteht aus Ingrid Jelem, Momo Kreutz, Ajla Lubic, Julia Malle, Negar Roubani und Julia Tinhof. „Ich bedanke mich für das ausgesprochene Vertrauen und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit einem starken Team“, kündigt Spielmann an. Ihre Schwerpunkte liegen dabei vor allem in den Bereichen Gleichstellung am Arbeitsmarkt und finanzielle Absicherung von Frauen*. „Letztes Jahr gab es in Wien unter Rot-Grün eine Erhöhung der Mittel für das Frauenservice Wien. Die neue rot-pinke Koalition in Wien hat dieses Budget mitten in der Corona-Krise wieder gekürzt. Zusätzlich ist der Frauen*anteil in der Stadtregierung so niedrig wie seit über 20 Jahren nicht mehr. Das beweist, dass die Prioritäten der neuen Stadtregierung nicht im Bereich Frauen und Gleichstellung liegen“, so Spielmann. "Die Grünen fehlen hier schmerzlich."

„Für uns Grüne ist es zentral, feministische Frauen*politik auf Bundes- und Länderebene umzusetzen und voranzutreiben. Gerade was die Auswirkungen der Corona-Krise betrifft, ist eine starke feministische Allianz unerlässlich“, erklären Disoski und Spielmann.

