VSStÖ: Ein Zeichen setzen gegen unser Studium in Trümmern!

Wien (OTS) - VSStÖ: Ein Zeichen setzen gegen unser Studium in Trümmern!

Freitagfrüh, zum Ende der Begutachtungsfrist der UG-Novelle, setzte der VSStÖ ein Zeichen gegen die geplanten Änderungen des Universitätsgesetzes, welche eindeutig schikanös und benachteiligend wirken. Besonders in Anbetracht dessen, dass Studierende noch immer massiv unter der Corona-Krise leiden, wird mit der Novelle Studierenden das Leben noch schwerer gemacht.

Aber auch ohne der aktuellen Krise, in der wir uns befinden, geht es vielen Studierenden nicht gut. Die UG-Novelle wäre eine Möglichkeit gewesen, die Missstände in der österreichischen Hochschulbildung zu revidieren. Stattdessen plant die türkis-grüne Bundesregierung Änderungen, welche vielen das Studium nur weiter erschweren werden.

„Die Hochschulen sind chronisch unterfinanziert und kommen den Anforderungen einer digitalisierten und sozial gerechten Hochschule nicht nach. Die Politik interessiert sich schon viel zu lange nicht mehr dafür, in echte Veränderung und echte Verbesserung im Bildungsbereich zu investieren,“ so Sara Velic, hochschulpolitische Sprecherin des VSStÖ, in ihrer Rede.

„Die präsentierte UG Novelle, die sich bis genau heute in Begutachtung befindet, ist für uns nichts anderes als eine permanente Gefahr. Mindeststudienleistungen sollen uns unter noch mehr Druck setzen und nach und nach sozial benachteiligten Studieninteressierten den Weg zum Studienabschluss verunmöglichen,“ fährt sie fort.

Der VSStÖ forderte heute erneut die Abschaffung der Studiengebühren, ein verlässliches Beihilfensystem und faire Studienbedingungen.

„Ihr habt versagt, die UG Novelle als Chance zu sehen und neue Türen zu öffnen. Wir Studierende sind aber leider diejenigen, die jetzt in diesem Trümmerhaufen-Studium gefangen sind!“, schließt Velic ihre Rede ab.





Honorarfreie Fotos zur redaktionellen Verwendung: https://rb.gy/zqu6lx







Rückfragen & Kontakt:

Lea Ghedina



Pressesprecherin*



+ 43 676 3858813



lea.ghedina @ vsstoe.at



www.vsstoe.at