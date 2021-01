„Starmania 21“: Die zweite Castingrunde zum ORF-1-Event

Am 26. Februar heißt es live in ORF 1: Bühne frei für Österreichs stärkste Stimmen!

Wien (OTS) - Am 13. Oktober 2020 fiel der Startschuss zum großen „Starmania 21“-Casting – und rund 1.700 Gesangstalente wollten mit dabei sein. Nach einer ersten Vorauswahlrunde, bei der die Redaktion die Bewerberinnen und Bewerber telefonisch bzw. online auf ihre Starqualitäten überprüft hat, wurden die rund 200 vielversprechendsten zum Live-Casting geladen, das noch bis Sonntag (17. Jänner) unter strengsten Corona-Sicherheitsvorkehrungen im ORF-Zentrum in Wien stattfindet. Jeder Kandidat und jede Kandidatin performt dabei auf der Castingbühne vor u. a. dem Musikproduzenten Thomas Rabitsch, Vocalcoach und Sängerin Monika Ballwein und dem „Starmania 21“-Redaktionsteam unter der Leitung von Stefan Zechner einen freigewählten Song und einen Song, der aus einem vorgegebenen Pool vom ORF-Team ausgesucht wird. 64 Talente schaffen den Sprung in die Live-Shows mit Arabella Kiesbauer, die ab 26. Februar, jeden Freitag um 20.15 Uhr auf dem Programm von ORF 1 stehen.

ORF-Redaktionsleiter Stefan Zechner: „Bei der zweiten Castingrunde schauen wir als Redaktion darauf, wie sich die Kandidatinnen und Kandidaten auf der Bühne bewähren und wie sie mit der Studiosituation und ihrer Nervosität umgehen können. Neben ihren gesanglichen Qualitäten ist es wichtig, dass der Funke zum Publikum überspringt und das Gesamtpaket stimmt. Die Entscheidung, wer in die Live-Shows kommt, treffen wir nicht sofort nach jedem Auftritt, sondern erst wenn wir alle gesehen haben und dann ein Gesamtbild des Teilnehmerfeldes haben.“

Thomas Rabitsch: „‘Starmania‘ hat bei uns in der österreichischen Musikbranche einiges bewegt und umso mehr freue ich mich, jetzt wieder neue, frische und großartige Talente entdecken zu dürfen. Beim Casting ist es meine Aufgabe, bei den Kandidatinnen und Kandidaten in erster Linie auf Musikalität, Stimmfarbe und -range zu schauen, mir ist es aber auch wichtig, das Charisma der Personen zu spüren. Wir suchen nämlich auch das gewisse Etwas, das einen Sänger oder eine Sängerin von der breiten Masse abhebt. Es gibt viele Menschen, die toll singen können, aber nur einige, die mit ihrem Wiedererkennungswert herausstechen.“

Monika Ballwein: „Als Vocalcoach und Sängerin schaue ich natürlich auf Stimme, Timbre, Musikalität, Range und Intonation – aber das sind für mich nur die Grundvoraussetzungen. Um mich auch emotional abzuholen, müssen mir die Kandidatinnen und Kandidaten zeigen, dass sie einen Song ganz persönlich interpretieren können und das geht vor allem dann, wenn sie sich ihrer eigenen Stärken und Schwächen bewusst sind. Authentizität und Einzigartigkeit stehen dabei klar im Vordergrund. Ein Lied wie das Original zu singen ist verhältnismäßig einfach – die Kunst ist, es sich anzueignen und mit der eigenen Persönlichkeit auszufüllen.“

„Starmania 21“ – ab 26. Februar live in ORF 1

Am 26. Februar startet um 20.15 Uhr der große Frühjahrsevent von ORF 1. In den ersten vier Ausgaben – freitags live um 20.15 Uhr – singen jeweils 16 Gesangstalente um je acht Tickets für die Finalrunden. Somit gehen ab 26. März 32 Kandidatinnen und Kandidaten in weiteren sechs Live-Shows ins Rennen um den Sieg bei „Starmania 21“.

