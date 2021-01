FPÖ – Hofer/Petschnig: Innenminister muss Grenzen dicht machen!

Verdoppelung bei Zahl der aufgegriffenen Flüchtlinge im Burgenland sind alarmierendes Zeichen

Wien (OTS) - Die Zahl der im Burgenland aufgegriffenen Flüchtlinge ist im Vorjahr dramatisch angestiegen. Gegenüber 2019 hat sich die Zahl im Vorjahr auf 3.100 mehr als verdoppelt. Dieser Wert beweist, wie falsch Innenminister Nehammer im Frühjahr 2020 lag, als er angekündigt hatte, die Zahl der Asylwerber werde aufgrund der Corona-Pandemie ohnehin massiv zurückgehen. „Im Burgenland ist genau das Gegenteil passiert. Diese Entwicklung ist nicht hinzunehmen.. Der Landeshauptmann muss in Wien Druck machen, um mehr Personal für die Überwachung der österreichischen Außengrenzen im Burgenland zu bekommen“, fordern FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer und der burgenländische FPÖ-Landesparteiobmann LAbg. Alexander Petschnig.

Wie der burgenländische Polizeisprecher im Gespräch mit dem ORF prognostizierte, werde sich die Entwicklung der steigenden Flüchtlingszahlen auch 2021 fortsetzen. Die bereits mehrmals stolz präsentierte Drohnen-Technologie zur Überwachung der grünen Grenze führe offenbar nicht zum gewünschten Erfolg. Daher müsse das Personal von Polizei und Bundesheer an den Grenzen aufgestockt werden. Es sei auch zu bezweifeln, dass die Flüchtlinge alle frisch auf Corona getestet worden seien, ehe sie im Burgenland aufgegriffen werden. „Der Anstieg der Flüchtlinge ist auch ein gesundheitliches Risiko, dem unser Bundesland ausgesetzt wird“, stellt Petschnig klar.

Es liege an den ÖVP-Ministern Nehammer und Tanner, dem Burgenland unter die Arme zu greifen. Hofer fordert zudem, bei der Asyl- und Zuwanderungspolitik die Stopp-Taste zu drücken: „Da der Vertrag von Schengen permanent gebrochen wird, sollten die EU-Mitgliedsländer ihre Grenzen wieder selbst schützen, und Asylverfahren sind im nächsten sicheren Drittland durchführen. Wer versucht, über mehrere sichere Länder nach Österreich zu kommen, muss an der Grenze zurückgeweisen werden. Österreich ist von sicheren Drittländern umgeben. Es sind daher in Österreich überhaupt keine Asylverfahren mehr durchzuführen.“

