DONAU Versicherung ist Nummer 1 bei Neukundentest

Die DONAU Versicherung überzeugt im Neukundentest der Agentur Telemark Marketing.

Wien (OTS) - Kunden- und Serviceorientierung sind ein wichtiger Bestandteil der Strategie der DONAU. Bei dem jüngst durchgeführten Neukundentest von Telemark Marketing punktete die DONAU gleich in einigen Kategorien sehr deutlich.

„Die Ergebnisse des Neukundentests bestätigen unseren Fokus auf absolute Kundenorientierung“, freut sich Vertriebsvorstand Reinhard Gojer über den Erfolg. „Ganz besonders herzlich gratuliere ich allen Kolleginnen und Kollegen der DONAU Serviceline, die das Team DONAU im Vertrieb mit ihrem täglichen Einsatz rasch und serviceorientiert unterstützen. Dieser erste Platz ist eine schöne Bestätigung unserer Arbeit und spornt uns an, diesen Weg weiterzugehen.“

„Würde man einen Sieger prämieren, so wäre die Donau Versicherung heuer auf dem ersten Platz unter den sechs getesteten Instituten. Alles in allem zeigt der Neukundentest Versicherung 2020 bei der DONAU Versicherung eine deutliche Verbesserung gegenüber den Vorjahren. Die Umstellung des Contact Centers auf Homeoffice hat ausgezeichnet funktioniert.“ – Robert Sobotka, Geschäftsführer Telemark Marketing

Ausgezeichnet beim Gesamteindruck

Die DONAU Versicherung liegt in allen relevanten Kategorien im Spitzenfeld der getesteten Versicherungen und ist in vielen Kategorien an der Branchenspitze zu finden.

Wartezeit am Telefon: 80 Prozent der Anrufe werden innerhalb von 45 Sekunden angenommen.

Subjektiver Eindruck am Telefon: Die Mitarbeiter der DONAU überzeugt mit einem positiven Gesamteindruck von 92 Prozent.

Auskunft am Telefon: Die Mitarbeiter der DONAU beantworten zu 83 Prozent einfache Fragen sofort – dies ist mit Abstand der höchste Wert in der Branche.

Kontaktlegung Verkauf: 91 Prozent würden Kontakt nach positivem Gespräch weiterverfolgen.

Antwortdauer E-Mail: 60 Prozent der Antworten erfolgen innerhalb von 24 Stunden.



Kundenservice – persönlich, telefonisch und im Internet

Die DONAU steht Kunden und Neukunden über die österreichweite telefonische Serviceline 050 330 330 zur Verfügung. Auch online kann mit der DONAU rasch und einfach Kontakt aufgenommen werden: Per E-Mail, im Live Chat oder über Video Chat bietet die DONAU Beratung an. Mit einem österreichweiten Netzwerk an Beratern und Servicestellen ist die DONAU stets gut erreichbar. Überdies ist jeder Berater über seine Beraterseite im Netz persönlich erreichbar.

