Thomas Ziegler neuer Präsident der RTK Round Table Konferenzhotels

Chef des Design Center Linz bei hybrider Generalversammlung einstimmig gewählt – Sascha Dietrich Vizepräsident, Gundula Feichtenschlager-Schimek neu im Vorstand

Gerade jetzt ist es unsere Aufgabe, Mut zu machen. Es gilt, Präsenzveranstaltungen, wann und wo immer möglich, durchzuführen. Aber die Pandemie hat auch gezeigt, wie wichtig es ist, die digitale Schiene weiterzuentwickeln. Hier wollen wir als RTK mit unserer heutigen Hybrid-Veranstaltung ein Zeichen für die Zukunft setzen. Zugleich gelten unsere großen Hoffnungen der Corona-Schutzimpfung. Sie gibt der Branche Grund zu Optimismus Thomas Ziegler, Präsident RTK

Linz/Wien (OTS) - Ursprünglich war die Generalversammlung 2020 der RTK Round Table Konferenzhotels für vorigen November geplant. Aufgrund der Pandemie entschied man sich jedoch, die Veranstaltung zu verschieben und mit entsprechender Vorbereitung in einem neuen, Corona-tauglichen Format umzusetzen. Kürzlich fand die Generalversammlung im Design Center Linz als hybride Veranstaltung mit Teilnehmenden vor Ort und zahlreichen virtuell zugeschalteten Mitgliedern statt. Dabei wurde Mag. Thomas Ziegler, geschäftsführender Direktor des Design Center Linz, einstimmig zum neuen Präsidenten der Vereinigung aus rund 140 Konferenzhotels und Eventlocations gewählt.

Der bisherige Vizepräsident von RTK tritt damit die Nachfolge des im Oktober 2020 verstorbenen langjährigen Präsidenten Prof. Dr. Gerd Prechtl an. Er hatte Ziegler bereits im Sommer gemeinsam mit dem RTK-Vorstand für dieses Amt designiert.

„Corona-Schutzimpfung gibt der Branche Grund zu Optimismus“

„Gerade jetzt ist es unsere Aufgabe, Mut zu machen. Es gilt, Präsenzveranstaltungen, wann und wo immer möglich, durchzuführen. Aber die Pandemie hat auch gezeigt, wie wichtig es ist, die digitale Schiene weiterzuentwickeln. Hier wollen wir als RTK mit unserer heutigen Hybrid-Veranstaltung ein Zeichen für die Zukunft setzen. Zugleich gelten unsere großen Hoffnungen der Corona-Schutzimpfung. Sie gibt der Branche Grund zu Optimismus“ , so der neu gewählte RTK-Präsident.

Thomas Ziegler ist gebürtiger Linzer und studierte Betriebswirtschaftslehre an der Johannes-Kepler-Universität Linz. Schon während seiner Studienzeit schnupperte er in verschiedenen Tätigkeiten „Veranstaltungsluft“, darunter im Brucknerhaus Linz und bei Fach- und Publikumsmessen.

1991 trat Ziegler als Assistent des Geschäftsführers in die Design Center Linz Betriebs GmbH ein. 2003 wurde er zum geschäftsführenden Direktor bestellt. Von 2015 bis 2020 war er zudem kaufmännischer Vorstandsdirektor der LIVA - Linzer Veranstaltungsgesellschaft GmbH. Seit 2017 ist er auch Geschäftsführer der Sparte Kreativität, Kultur und Veranstaltungen der Stadt Linz Holding GmbH.

Ziegler wurde 2012 als Vizepräsident in den RTK-Vorstand berufen. Bereits seit 2009 ist er Vorstandsmitglied im Austrian Convention Bureau ACB. Drüber hinaus engagiert er sich in weiteren ehrenamtlichen Funktionen in der Tourismus- und Veranstaltungsbranche.

Neben der Fortsetzung des Erfolgskurses von Gerd Prechtl will Ziegler als RTK-Präsident die Digitalisierung vorantreiben. Als weitere Schwerpunkte nennt er die Ausweitung des Angebots auf die Eventgastronomie sowie den Aufbau einer RTK-Akademie.

Sascha Dietrich neuer Vizepräsident

Mit der Übernahme der RTK-Präsidentschaft durch Thomas Ziegler wurde zeitgleich das Amt des Vizepräsidenten neu besetzt. Dieses übernimmt Sascha Dietrich, Direktor Wien der TRAVEL PARTNER GROUP. Er ist seit 2008 im RTK-Vorstand und seit 2018 Finanzreferent. Diese Funktion behält er bei. Ulli Retter, Geschäftsführerin des RETTER Bio-Natur-Resort in der Steiermark, bleibt Vizepräsidentin. In dieser Position engagiert sie sich seit ihrem Eintritt in den RTK-Vorstand im Jahr 2013.

Gundula Feichtenschlager-Schimek neu im Vorstand

Neu im Vorstand ist Gundula Feichtenschlager-Schimek, Geschäftsführerin des ARCOTEL Nike Linz. Sie führt seit 2017 das Vier-Sterne-Haus an der Donau, mit 174 Betten das zweitgrößte Hotel der oberösterreichischen Landeshauptstadt.

Weitere Vorstandsmitglieder sind Andreas Ablinger, Prokurist der SALZRAUM.Hall livelocations in Tirol, und Hubertus Rothwangl, Head of Sales Verkehrsbüro Hotellerie GmbH und Austria Trend Hotels. Ablinger und Rothwangl gehören dem RTK-Vorstand seit 2019 an.

Persönliche Vernetzung steht im Zentrum

Im Zuge der Generalversammlung gab RTK-Geschäftsführer Michael Schenk einen Überblick über das Leistungsangebot der Vereinigung. Im Zentrum stehen hierbei die RTK-Events mit der persönlichen Vernetzung von KundInnen und Betrieben sowie die provisionsfreie Vermittlung der passenden Location für Veranstaltungen.

Nach einem Zuwachs im Jahr 2019 konnte die Mitgliederzahl im Corona-Jahr 2020 stabil gehalten werden. „Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie treffen den Konferenz- und Tagungstourismus massiv. Umso mehr ist es unseren Mitgliedsbetrieben zu danken, dass sie uns in dieser schwierigen Situation die Treue halten. Dies ist Ausdruck für die Stabilität unseres Netzwerks. Ich bin davon überzeugt, dass wir diese Krise mit vereinten Kräften meistern werden“, so Schenk. Er bedankte sich in dem Zusammenhang auch beim RTK-Vorstand, dem RTK-Team sowie den Kundinnen und Kunden für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Walter Straub, RTK-Rechnungsprüfer und Wegbegleiter von Gerd Prechtl, würdigte die Verdienste des Verstorbenen und verband seine Ausführungen mit einer Tour d´Horizon durch die bald 50-jährige Geschichte des Vereins.

Hybrider Branchentalk

Dass Vernetzung mit entsprechender Technologie auch digital vonstatten gehen kann, bewiesen RTK und das Design Center Linz als Gastgeber auch nach der Generalversammlung beim hybriden Branchentalk. Dabei gab Thomas Ziegler einen Überblick über die aktuellen Covid-19-Förderungen. Virtuell zugeschaltet war Dr. Susanne Baumann-Söllner, Direktorin des Austria Center Vienna. Sie berichtete über den neuen Schutzschirm für die Eventbranche.

Ebenfalls virtuell dabei war Georg Geczek, Leiter Competence Center Event Safety Management Rotes Kreuz. Er hat beim Roten Kreuz die Ausbildung Covid-19 Beauftragte/r ins Leben gerufen. Diese wurde kürzlich in Zusammenarbeit mit RTK um das Modul MICE erweitert.

Die Teilnehmenden nutzten die Gelegenheit, sich zu informieren und sich in Form von Fragen und Diskussionsbeiträgen sowohl direkt vor Ort als auch via Liveschaltung einzubringen.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Neureiter-PR

0043 1 924 60 87

agentur @ neureiter.at

www.neureiter.at