Hommage an die Natur: THOMAS SABO lanciert Frühjahr

Sommer-Kollektionen 2021 (FOTO)

Lauf a. d. Pegnitz (ots) - THOMAS SABO lässt sich für seine Frühjahr/Sommer-Kollektionen 2021 vom Reichtum der Natur inspirieren und präsentiert Designs, die durch ihre aufwendige Verarbeitung überzeugen. Das Portfolio zeigt sich so vielfältig wie die Natur selbst.

THOMAS SABO kombiniert in der präzise von Hand gearbeiteten Heritage Linie elegante Goldtöne mit tiefgrünen Schmucksteinen. Ausdrucksstarke Kreationen stehen auch im Fokus der Magic Garden Linie: Ein Schmetterling, reich verziert mit Steinbesatz, ist das exklusive Highlight-Piece und Blickfang für sommerliche Looks.

„Die Essenz dieser Kollektion liegt in der Verbundenheit mit der Natur, der Konzentration aufs Wesentliche“, so Thomas Sabo, Chairman des Unternehmens.

Verspielt startet auch die Charming Collection in die Saison. Zarte Naturmotive schmücken die trendy Schmuckstücke, die sich in zahlreichen Varianten kombinieren lassen. Unter dem Motto „Go for Gold“ inszeniert Musiker David Garrett die maskuline Rebel at heart Kollektion und präsentiert THOMAS SABO Ikonen mit hochwertiger Gelbgold-Vergoldung.

Die Designs sind ab 15. Januar 2021 weltweit in THOMAS SABO Shops, Shop-in-Shops, unter www.thomassabo.com sowie bei ausgewählten Partnern erhältlich.

Über THOMAS SABO

THOMAS SABO ist international eines der führenden Schmuckunternehmen, das seine vielseitigen Designs über einen selektiven und hochwertigen Multi-Channel-Vertrieb anbietet. Über das Kernsegment des aufwendig von Hand gearbeiteten Schmucks aus 925er Sterlingsilber hinaus designt und vertreibt THOMAS SABO Uhren (seit 2009) und Sonnenbrillen (seit 2019). Das im Jahr 1984 von Thomas Sabo in Lauf an der Pegnitz, Süddeutschland, gegründete Unternehmen ist weltweit mit über 3.100 Verkaufspunkten vertreten, darunter rund 260 Shops sowie online unter www.thomassabo.com. THOMAS SABO zählt international rund 1.600 Angestellte, am Heimatstandort beschäftigt das Unternehmen über 500 Mitarbeiter. Seit September 2019 expandiert THOMAS SABO in Deutschland und Österreich mit exklusiven Private-Shopping-Erlebnissen im Direktvertrieb.

Rückfragen & Kontakt:

