oekostrom AG: Michaela Huber am „Freitag in der Arena“

Wien (OTS) - Heute ist Michaela Huber bei „Freitag in der Arena“, dem Podcast- und Videoformat der oekostrom AG, zu Gast. Michaela Huber ist Vorständin der ÖBB-Personenverkehr AG und spricht mit oekostrom AG-Vorstand Ulrich Streibl und Moderator Thomas Rottenberg über die ÖBB als Österreichs größtes Klimaschutzunternehmen. Sie erklärt außerdem, warum Bahnfahren auch während der Corona-Krise sicher ist und warum die erste und letzte Meile entscheidend für die Wahl des Transportmittels ist.

Huber: „Wir haben uns eine sehr taffe Klimastrategie zurechtgelegt und zum Ziel gesetzt, bis 2030 in der Mobilität CO2-neutral zu sein. Seit 2018 verwenden wir zu 100 Prozent erneuerbaren Bahnstrom. Das ist auch der Grund, warum es in Österreich 51-mal umweltfreundlicher ist, die Bahn statt des Flugzeuges zu nehmen.“ Ihr Tipp zu Inspiration und Handlungsoptionen in Sachen Klimaschutz: „Mein Tipp ist selbstverständlich das Zugfahren. Aber auch die Entscheidung an jedem Morgen, wie umweltfreundlich ich mein Leben gestalten möchte. Das beginnt bei der Wahl des Transportmittels für den Weg zur Arbeit und geht weiter mit den Themen Plastikvermeidung und regionalem Einkauf – also einfach wieder bewusster einkaufen und bewusster nachdenken. Das sind kleine Entscheidungen, die aber insgesamt eine große Wirkung haben können.“

Verfügbar ist „Freitag in der Arena“ jeden zweiten Freitag-Vormittag direkt bei der oekostrom AG, auf deren YouTube-Channel sowie auf diversen Audio-Streamingkanälen.

Die nächste Folge erscheint am Freitag, 29. Jänner 2021. Zu Gast ist Andreas Tschas, Gründer von Glacier, zum Thema „CO2-Reduktion für Unternehmen“.

Mehr zur aktuellen Folge von „Freitag in der Arena“ finden Sie hier.

oekostrom AG – für eine Energieversorgung mit Zukunft

Die oekostrom AG ist Produzentin und Anbieterin von Strom aus erneuerbaren Energiequellen und setzt sich aktiv für eine ökologische, zukunftsfähige Energieversorgung bei Wärme und Mobilität ein. 1999 aus der Anti-Atombewegung heraus gegründet ist das Unternehmen heute der größte unabhängige Energiedienstleister in Österreich.

100 % unabhängig – 100 % zukunftsfähig – 100 % aus Österreich

