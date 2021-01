Oliver Fuss neuer Managing Director bei Aon Austria

Aon plc, ein führendes globales Dienstleistungsunternehmen für Risikomanagement und Versicherungslösungen, ernennt Oliver Fuss zum neuen Managing Director für Österreich.

Wien (OTS) - Oliver Fuss (49 Jahre) zieht als Managing Director in das Management Board von Aon Austria ein. Die formale Bestellung ist ab 1. Jänner 2021 in Kraft getreten.

Ab sofort übernimmt Oliver Fuss die operative Geschäftsführung in Österreich und wird in dieser Funktion an Felix Jenny, CEO von Aon für Commercial Risk, Health und Affinity Solutions in Österreich und der Schweiz, reporten. Seine bisherige Rolle als Chief Broking Officer wird er in Doppelfunktion bis auf weiteres wahrnehmen.

„Wir freuen uns mit Oliver Fuss einen äußerst erfahrenen und bestens vernetzten Branchenexperten in die operative Geschäftsführung von Aon in Österreich zu holen. Oliver Fuss hat kontinuierlich gezeigt, wie Innovation und Kundenorientierung gelebt wird und welche messbaren, positiven Ergebnisse für unsere Kunden erzielt werden können. Seine Erfahrung und sein Know-how garantieren Aon Austria eine ausgezeichnete Position, um die weitere Entwicklung von Aon in Österreich voranzutreiben“, so Felix Jenny.

Oliver Fuss: "Im Zentrum all unserer Aktivitäten steht immer die Zufriedenheit unserer Kunden. Gerade in Zeiten einer weltweiten Gesundheits- und Wirtschaftskrise sowie in einem sich verhärtenden Marktumfeld konzentrieren wir uns verstärkt auf fundierte Beratung und exzellenten Service rund um die Themen technisches Risikomanagement, innovative Versicherungskonzepte und globales Netzwerk. Ich freue mich sehr auf die neuen Aufgaben, in dieser für uns alle herausfordernden Zeit.“

Oliver Fuss bekleidet seit 2016 verschiedenen Führungspositionen bei Aon und hat zuletzt als Chief Broking Officer den Bereich Versicherungstechnik in Österreich neu ausgerichtet. Davor verantwortete er als Niederlassungsleiter den Ausbau der Region Nieder- und Oberösterreich am Standort in Amstetten. Oliver Fuss war zudem stellvertretender Sektionsleiter Transport im österreichischen Versicherungsverband und unterrichtet seit März 2013 an der Donau-Universität Krems.

Über Aon

Aon plc ist ein führendes globales Dienstleistungsunternehmen, das eine große Bandbreite an Risiko-, Altersvorsorge- und Gesundheitslösungen anbietet. Unsere 50.000 Kollegen in 120 Ländern bieten ihren Kunden Ergebnisse unter Anwendung proprietärer Daten und Analysen, um Erkenntnisse über Volatilitätsverringerung zu gewinnen und Leistungen zu verbessern.

Erfahren Sie mehr über Aon in Österreich unter www.aon-austria.at

