Aviso Pressekonferenz: Die Suche nach SARS-CoV-2 Mutationen in Österreich und Europa

Wien (OTS) - Gesundheitsminister Rudi Anschober informiert gemeinsam mit Dr. Andreas Bergthaler vom Research Center for Molecular Medicine und der Virologin und Impfstoffexpertin Dr.in Christina Nicolodi über den aktuellen Stand des Screenings auf Mutationen des SARS-CoV-2 in Europa und Österreich. Vorgestellt werden Methoden und Maßnahmen, um B.1.1.7 umfassend auf die Spur zu kommen. Zudem gibt es ein aktuelles Update zur Mutationssituation in den Nachbarländern und in Österreich und was die Mutante für unser Leben in Corona-Zeiten bedeutet.

Bitte merken Sie vor:

Pressekonferenz: Die Suche nach SARS-CoV-2 Mutationen in Österreich und Europa

Datum: 15.1.2020

Uhrzeit: 10.30 Uhr

Ort: Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Stubenring 1, Pressezentrum, 5. Stock, Zugang nur über den Eingang Sozialministerium

1010 Wien

Wichtiger Hinweis für MedienvertreterInnen:

Aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen im Zuge der Covid-19-Pandemie werden beim Pressetermin den JournalistInnen und Kamera-/Technikteams fixe Plätze zugewiesen. Es ist nur ein begrenztes Kontingent an Plätzen vorhanden. (Max. 2 VertreterInnen pro Medium inkl. Technik bzw. Fotograf!) Daher ist eine namentliche Anmeldung bis Donnerstag, 14. Jänner 2021 20.00 Uhr unter kommunikation@sozialministerium.at erforderlich. Eine Teilnahme vor Ort ist nur nach Anmeldung und Rückbestätigung möglich! Für den Zutritt ist zudem ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich. Es besteht während der Pressekonferenz die Verpflichtung einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen!





Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Margit Draxl

Pressesprecherin

+43 1 711 00-862477

pressesprecher @ sozialministerium.at

www.sozialministerium.at