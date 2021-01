Alex Buchinger ist Fundraising Director von Licht für die Welt

Natalie Plhak übernimmt die Presseagenden

Wien (OTS) - Alex Buchinger besetzt seit Jahreswechsel die Stelle des internationalen Fundraising Directors bei Licht für die Welt. „Die Pandemie zeigt, wie wichtig es ist, gerade auch in benachteiligten Regionen Gesundheitssysteme aufzubauen und allen Menschen medizinische Versorgung zu ermöglichen. Der Fokus von Licht für die Welt bleibt Augengesundheit in Afrika, darüber hinaus setzen wir uns dafür ein, dass behinderte Kinder eine Schule besuchen und Erwachsene Arbeit und Einkommen haben, um selbstbestimmt leben zu können. Dafür braucht es mehr Anstrengungen und Mittel als je zuvor. Ich freue mich, Teil des internationalen Teams von Licht für die Welt zu sein“, so Buchinger.

Alex Buchinger bringt langjährige Erfahrungen aus der Lehre in den Bereichen Social-Marketing, Fundraising und Corporate Communications, sowie aus Führungspositionen bei NPOs in Österreich und Süd-Osteuropa mit. Zuletzt war Buchinger als selbstständiger Fundraising Konsulent und Business Coach tätig. Weiters leitet er den Diplomlehrgang „Fundraising-Management“.

Natalie Plhak verstärkt mit 2021 das Team der Öffentlichkeitsarbeit. Sie ist Pressesprecherin und für Medienprojekte verantwortlich. Plhak hat langjährige Erfahrung in der Entwicklungspolitik und im NPO-Sektor.

