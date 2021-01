FPÖ – Hauser: Privatvermieter werden von ÖVP und Grünen sträflich schlecht behandelt

Betriebe müssen aufgesperrt und Arbeitsplätze gesichert werden!

Wien (OTS) - „Die FPÖ-Position ist eine eindeutige und klare: Betriebe müssen aufgesperrt und Arbeitsplätze gesichert werden“, stellte heute FPÖ-Tourismussprecher NAbg. Mag. Gerald Hauser in seinem Debattenbeitrag klar. „Es ist tragisch, wenn man österreichweit in Summe 3.000 Sterbefälle in Alten- und Pflegeheimen beklagen muss – obendrein hätte man dies aber verhindern können“, so Hauser weiter.

„Das Fazit einer brandaktuellen Publikation ist, dass die massiven Lockdowns epidemiologisch überhaupt nichts bringen und diese Meinung vertritt mittlerweile schon auch die Kassenärztliche Vereinigung in Deutschland. Ein weiterer Ansatz, wieso wir unter Einhaltung der Hygienebestimmungen die Betriebe aufsperren müssen, liegt darin begründet, dass es bei uns zwei Klassen von Betrieben gibt. Nämlich eine Klasse, die am Hungertuch nagt und die andere, die vonseiten der schwarz-grünen Regierung unterstützt wird“, erklärte Hauser.

„Ich bräuchte mindestens eine halbe Stunde, um alle Fälle aufzählen zu können, wie undifferenziert die Regierung hier vorgeht. Vor allem die Kleinstbetriebe, die Privatvermieter und die kleinen Gewerbetreibenden werden von ÖVP und Grünen sträflich schlecht behandelt und einfach nicht unterstützt. Eine Gesellschaft wird aber auch daran gemessen, wie sie gerade mit solchen Betrieben umgeht. Es ist daher ein großer Skandal, wie Schwarz und Grün mit diesen Menschen umgeht“, kritisierte Hauser.

