Lotto: Jackpot mit 1,5 Millionen Euro am Sonntag

Solo-Sechser bei LottoPlus in Wien mit 222.200 Euro

Wien (OTS) - Ohne Sechser endete die Lotto Ziehung vom vergangenen Mittwoch, und damit steht wieder einmal ein Jackpot-Wochenende bevor. Im Sechser-Topf werden dann rund 1,5 Millionen Euro liegen.

Das Kuriosum der Runde passierte beim Fünfer mit Zusatzzahl. Hier gab es wohl vier Quittungen mit einem Gewinn von jeweils rund 23.800 Euro, aber nur drei Gewinner: Ein Wiener spielte seine Quittung offensichtlich zweimal hintereinander, denn auf beiden stimmen nicht nur der gewinnbringende neunte Tipp überein, sondern auch alle anderen elf Tipps sowie die Joker Zahl sind ident. Dieser „Irrtum“ schlägt nun also mit zwei Fünfer mit Zusatzzahl zu Buche. Die beiden weiteren Gewinne wurden noch einmal in Wien sowie in der Steiermark jeweils per Quicktipp erzielt.

LottoPlus

Ein Spielteilnehmer aus Wien kam am Mittwoch bei LottoPlus zu einem Solo-Sechser. Im dritten von zehn Quicktipps befand sich jene Kombination, die letztlich mehr als 222.200 Euro wert war. Der LottoPlus Sechser der nächsten Runde wird etwa 250.000 Euro schwer sein.

Joker

Beim Joker gab es zum dritten Mal in Folge zwei Gewinner. Zwar trugen drei Quittungen die richtige Joker Zahl, allerdings war nur auf zwei auch das „Ja“ angekreuzt. Während sich ein Niederösterreicher für das „Nein“ entschied, gewannen ein Tiroler und ein Steirer jeweils rund 92.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 13. Jänner 2021

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 691.245,75 – 1,5 Mio. warten 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 23.761,50 69 Fünfer zu je EUR 1.502,70 220 Vierer+ZZ zu je EUR 141,30 3.873 Vierer zu je EUR 44,60 5.120 Dreier+ZZ zu je EUR 15,10 62.611 Dreier zu je EUR 4,90 163.172 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 6 8 23 28 32 44 Zusatzzahl 35

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 13. Jänner 2021

1 Sechser zu EUR 222.210,90 39 Fünfer zu je EUR 1.334,60 1.836 Vierer zu je EUR 25,30 32.347 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 2 14 25 31 35 39

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 13. Jänner 2021

2 Joker EUR 91.866,70 11 mal EUR 8.800,00 97 mal EUR 880,00 969 mal EUR 88,00 8.811 mal EUR 8,00 91.932 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 8 6 9 5 9 8

