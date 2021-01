Matura, und dann? Orientierung für junge Frauen beim FIT-Studieninfotag

Online-Workshops und mehr am 25. Jänner 2021: Die FH Technikum Wien zeigt Anwendungen an der Schnittstelle von Sport, Bewegung und Technik.

Wien (OTS) - Auch im Herbst 2021 werden viele Tausend junge Frauen ihr Studium beginnen, und mehr denn je sollten technische und naturwissenschaftliche Angebote eine Rolle in ihrer Studienauswahl spielen. Eine Überblick über die Vielfalt der Möglichkeiten können sie sich am 25. Jänner beim digitalen Studieninfo-Tag Extra-FIT verschaffen. Die VeranstalterInnen von FIT w-nö-bgld/ Verein sprungbrett für Mädchen* haben ein umfassendes digitales Programm auf die Beine gestellt. Die FH Technikum Wien ist als Hauptkooperationspartner und mit einem Programmpunkt mit an Bord.

Franziska Mally von der FH Technikum Wien zeigt mit ihrem Workshop zu Biomechanik in Sport und Ergonomie, wie breit und interdisziplinär die Themen in technische Studien heute sind. Der Workshop gibt einen Einblick, wie TechnikerInnen daran arbeiten, ein Produkt optimal für den menschlichen Körper und seine Bewegungsabläufe zu entwickeln – unter anderem mit Hilfe von 2D-Videoanalyse und dem Erfassen von Muskelaktivität. Ein heißer Tipp für alle, die sich für Sport und Bewegung interessieren und neue Aspekte davon kennen lernen möchten.

Eine ganze Reihe weiterer Universitäten, Fachhochschulen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen sind ebenfalls mit Workshops vertreten. Davor gibt es eine Online-Infomesse. Das vollständige Programm von 9:00 bis 16:30 sowie die Voranmeldung finden sich unter: http://www.fitwien.at

FIT-Studieninfotag

Datum: 25.01.2021

Ort: Wien, Österreich

Url: http://www.fitwien.at

