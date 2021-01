„Extralive“ im ORF RadioKulturhaus: u. a. mit Manuel Rubeys Kabarett „Goldfisch“ (15.1.) und Elektropop von Matthias Liener (23.1.)

Wien (OTS) - Mit der Reihe „extralive“ geht es ab morgen (15.1.) weiter im ORF RadioKulturhaus, wenn Gespräche und Konzerte heimischer Musiker/innen live via Videostream auf https://radiokulturhaus.orf.at/ gezeigt werden.

Im Ö1-„Kabarett direkt“ am Freitag, den 15. Jänner präsentiert Manuel Rubey ab 20.00 Uhr sein viel umjubeltes erstes Soloprogramm „Goldfisch“, das auch live in Ö1 zu hören ist. Am Sonntag, den 17. Jänner steht ab 19.00 Uhr Art's Birthday auf dem Programm. Das „Ö1 Kunstradio“ feiert den 1.000.058. Geburtstag der Kunst! Zu erleben sind Geschenke in Form von Performances und Aktionen, Verbindungen in die ganze Welt, viel Sound und Bild. Am Montag, den 18. Jänner lädt „5 Millionen Pesos“, die Reihe für jungen Jazz, ab 19.30 Uhr zur Spezial-Ausgabe mit dem Duo 4675, dem Pianisten Martin Listabarth und dem Jazzkomponisten Ralph Mothwurf mit seinem Orchester. Ö1 überträgt live in „On stage“. „Auf eine Melange mit Musalek“ beschäftigt sich am Dienstag, den 19. Jänner ab 19.30 Uhr mit der Bedeutung des Lächelns und Lachens in unserem Gemeinschaftsleben. Vielschichtig, tiefgründig, augenzwinkernd und manchmal vielleicht ein bisschen verrückt – dafür steht der deutschsprachige Elektropop von Matthias Liener, den er am Samstag, den 23. Jänner ab 19.30 Uhr in „Liener präsentiert LIENER“ spielt.

An Tagen ohne „extralive“-Veranstaltung sind von Montag bis Freitag Konzertaufnahmen aus dem Archiv als Videostream zu sehen, Beginn jeweils 20.00 Uhr. Am Mittwoch, den 20. Jänner steht „SoloTogether: Christian Fennesz & Didi Kern“ auf dem Programm, am Donnerstag, den 21. Jänner „Kovacics Entdeckungen: Florian Boesch und Yasmo“ und Blasmusik präsentiert am Freitag, den 22. Jänner das siebenköpfige Ensemble Federspiel. Das Programm im Detail ist abrufbar unter https://radiokulturhaus.orf.at/.

