Aviso: Beginn der Großimpfaktion in Reed Messe Wien mit Ludwig/Hacker/Steinhart - Fototermin

Wien (OTS) - Die erste Großimpfaktion gegen Covid-19 in Wien startet morgen in der Reed Messe Wien. An vier Tagen werden rund 11.000 ÄrztInnen und OrdinationsmitarbeiterInnen aus dem niedergelassenen Bereich, Beschäftigte aus der mobilen Pflege, Berufssanitäter und Hebammen gegen Covid-19 geimpft. Anlässlich des Starts dieser Großimpfaktion werden Bürgermeister Michael Ludwig, Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und der Vizepräsident der Ärztekammer, Johannes Steinhart, die Messehalle besuchen. VertreterInnen der Medien sind herzlich zu diesem Termin eingeladen.

Aufgrund der Hygiene- und Sicherheitsbestimmung ist eine Akkreditierung erforderlich. JournalistInnen können sich unter der E-Mail-Adresse michael.ambros@wien.gv.at anmelden.

Zeit: Freitag, 15. Jänner 2021, 9 Uhr

Ort: Reed Messe Wien, Halle D, Trabrennstraße 5, 1020 Wien (U2- Station Kriau)





