Nach Wengen-Absage: Skiweltcup-XXL-Woche im ORF mit 2x Slalom in Flachau sowie Doppelabfahrt und Super-G in Kitzbühel

Slalom-Bewerbe am 16. und 17. Jänner, Abfahrten am 22. und 23. Jänner, Super-G am 24. Jänner

Wien (OTS) - Erfreuliche Nachricht für alle Ski-Fans: Nach der Absage der Klassiker in Wengen kommt es nun in Österreich zu einer XXL-Woche mit insgesamt fünf Heim-Rennen in neun Tagen: Los geht es bereits am Samstag, dem 16., und Sonntag, dem 17. Jänner 2021, mit den Slalom-Bewerben in Flachau. Erst am 12. Jänner fuhren dort die Damen vor bis zu 1,3 Millionen Zuseherinnen und Zusehern im ORF um Weltcuppunkte, nun springt der Ort für die Slalombewerbe in Wengen bzw. Kitzbühel ein. Am Wochenende darauf, am Freitag, dem 22., und am Samstag, dem 23. Jänner, kommt es auf der Streif zu einer Doppelabfahrt, ehe am Sonntag, dem 24. Jänner, der Super-G das lange Kitzbühel-Speed-Wochenende beschließt. Dazu zeigt ORF 1 am 21. Jänner auch das Abschlusstraining live.

Kommentator aller fünf Rennen ist Oliver Polzer, bei den Slalom-Bewerben wird er am 16. Jänner von Thomas Sykora und am 17. Jänner auch von Benni Raich unterstützt. Kamera-Fahrer bei den Speed-Bewerben ist Joachim Puchner, am 22. Jänner ist Hans Knauss Kokommentator, am 23. und 24. Jänner Armin Assinger. Aus dem Zielraum meldet sich über die gesamte Zeit Rainer Pariasek.

Neue Kameras sorgen bei den Speed-Rennen in Kitz für noch mehr Spektakel

ORF-Chef-Regisseur Michael Kögler kann bei den Speed-Übertragungen 2021 auf einige Neuerungen zurückgreifen, die noch spektakulärere Bilder als ohnehin von der Streif liefern. Am Start zeigt eine neue Remote-Seilkamera das neue Starthaus komplett von vorne und das Gesicht der Läufer knapp vor dem Wegfahren noch unmittelbarer. An Lärchenschuss/Oberhausberg wird eine neue Camcat-Linie gewählt. Zwei neue Superzeitlupen sorgen für ganz besondere Momente von unterhalb des Seidlalmsprungs bzw. der zur Anfahrt Hausbergkante.

Vor dem Seidlalmsprung selbst steht ein neuer Kran, der auch bei der Schlüsselstelle im Super-G-Starthang noch unmittelbarere Bilder liefern wird. Als optisches Highlight werden dabei die Läufer scheinbar direkt auf das Kitzbühler Horn zuspringen.

Der Fahrplan in ORF 1:

Samstag, 16. Jänner, Flachau

9.05 Uhr: Slalom, 1. DG

12.05 Uhr: Slalom, 2. DG

Sonntag, 17. Jänner, Flachau

10.10 Uhr: Slalom, 1. DG

13.15 Uhr: Slalom, 2.DG

Donnerstag, 21. Jänner, Kitzbühel

11.00 Uhr: Abschlussstraining

Freitag, 22. Jänner, Kitzbühel

11.00 Uhr: Abfahrt

Samstag, 23. Jänner, Kitzbühel

10.55 Uhr: Abfahrt

Sonntag, 24. Jänner, Kitzbühel

9.50 Uhr: Super-G

Die Ö3-Hörer/innen sind bei allen wichtigen Entscheidungen dabei, wenn die Rennen in Flachau und in Kitzbühel über die Bühne gehen: Die Ö3-Sportreporter Adi Niederkorn und Daniel Kulovits berichten über alle Ereignisse und liefern Ausblicke, Hintergrundinformationen, Analysen sowie Interviews mit den Skistars.

Umfassende Online-Berichterstattung zu den Kitzbühel-Bewerben

Die im Web und als App verfügbaren Angebote von sport.ORF.at inkl. des multimedialen „ORF Ski alpin“-Specials stehen ganz im Zeichen der Bewerbe in Flachau und Kitzbühel. Die Berichterstattung des umfangreichen Schwerpunkts reicht von umfassenden Vorschauen und aktuellen Berichten zu den Bewerben bis hin zu Interviews und Ergebnislisten. Der bewährte Live-Ticker stellt den jeweiligen Zwischenstand der einzelnen Bewerbe sekundenaktuell bereit. ORF Ski alpin bringt die Fans im Web und via App mit multimedialen Angeboten ganz nah ans Geschehen.

Alle ORF-TV-Übertragungen werden als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) und auf sport.ORF.at angeboten. Die ORF-TVthek stellt außerdem die Highlights aller Bewerbe und Berichte rund um das Geschehen in Flachau und in Kitzbühel in einem „Im Fokus“-Themenschwerpunkt bereit.

Auch der ORF TELETEXT präsentiert im Rahmen seiner aktuellen Sportberichterstattung ab Seite 200 aktuelle News und Berichte und stellt mit Ergebnislisten, Tabellen und einem Live-Ticker ein umfangreiches Angebot für Sportfans bereit.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at