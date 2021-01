AVISO – Pressegespräch am 21. Jänner 2021: "Gemeinsam is(s)t man besser."

Leere Supermarktregale und Hamsterkäufe: Das Ökosoziale Forum diskutiert bei der Wintertagung 2021 Lehren und Chancen der COVID-Krise

Wien (OTS) - Geschlossene Grenzen und leere Supermarktregale während der COVID-Pandemie zeigen unserer Gesellschaft deutlich, wie wichtig die Selbstversorgung mit heimischen Lebensmitteln entlang der gesamten Wertschöpfungskette ist. Die Sicherheit, auch morgen noch frische regionale Lebensmittel zu haben, bieten nur die heimischen Betriebe. Umgekehrt haben auch die Bäuerinnen und Bauern Sicherheit, verlässliche Rahmenbedingungen und klare Zukunftsaussichten verdient.

Das Ökosoziale Forum diskutiert daher bei der 68. Wintertagung von 21. bis 28. Jänner 2021 mit renommierten internationalen und nationalen Expertinnen und Experten die Folgen, insbesondere aber Lösungsansätze für aktuelle Herausforderungen, Chancen für die einzelnen Branchen sowie Zukunftsperspektiven für die Bäuerinnen und Bauern.

Zum Auftakt lädt Sie das Ökosoziale Forum sehr herzlich zu einem Pressegespräch am Eröffnungstag zur Agrarpolitik ein. Die Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus, Elisabeth Köstinger, und der Präsident des Ökosozialen Forums, Stephan Pernkopf, geben einen Ausblick auf die 68. Wintertagung, die erstmals vollkommen digital stattfindet. Sie nennen dabei die aktuell drängendsten Herausforderungen und skizzieren Lösungsansätze, um die Landwirtschaft auch künftig zukunftsfit und krisensicher zu erhalten und Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Datum: 21. Jänner 2021, 9:00 Uhr

Thema: Pressegespräch zur Wintertagung 2021: "Gemeinsam is(s)t man besser."

Eine Teilnahme ist vor Ort in Wien (begrenzte Teilnehmerzahl) und via Livestream möglich. Dazu bitten wir um Anmeldung bis 19. Jänner 2021 per E-Mail an presse @ oekosozial.at. Der Link zum Livestream wird nach Anmeldeschluss verteilt.

Wintertagung 2021 in neuem Format

Bei der 68. Wintertagung macht sich das Ökosoziale Forum von 21. bis 28. Jänner 2021 mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf die Suche nach Lösungsansätzen für eine nachhaltige, zukunftsfitte und krisensichere Wertschöpfungskette bei Lebensmitteln. Unter dem Motto "Gemeinsam is(s)t man besser: Gemeinsam aus der Krise lernen. Gemeinsam zukunftsfit werden." werden Wege und Perspektiven für die Landwirtschaft erörtert. Dabei sind jede und jeder gefordert, mitzudiskutieren und mitzumachen – das neue, digitale Gesicht der Wintertagung 2021 macht es möglich: Alle neun Fachtage stehen online und kostenfrei als Live-Webinare zur Verfügung und werden durch Beiträge in der Mediathek erweitert und ergänzt!

Detaillierte Informationen zu Ablauf und Programm der einzelnen Fachtage sowie die Infos zur Anmeldung finden Sie unter http://www.oekosozial.at/.

