Ö1: „Die Klien-Brüder - Neue Musik im Härtetest“

Wien (OTS) - Die Brüder Volkmar und Peter Klien stellen auf Ö1 zeitgenössische Klänge auf den Prüfstand: Ab 20. Jänner ist jeweils mittwochs in „Des Cis“ (11.30 Uhr) und „Zeit-Ton Magazin“ (23.03 Uhr) die Reihe „Neue Musik im Härtetest“ zu hören.

„Das ist ganz lustig zum Zuhören. Verkehrsunfall in einer Gänsefarm. Und ganz hinten fährt ein Dampfschiff weg und tutet. Diese Gänsefarm muss also am Meer liegen.“ Comedian Peter Klien nimmt sich kein Blatt vor den Mund, wenn er seine ersten Eindrücke von einem Werk Neuer Musik schildert. Komponist Volkmar Klien lässt sich nicht provozieren und erklärt Instrumentation, Entstehungsgeschichte, Spieltechniken. Das ist das Konzept der neuen Serie, die Fragen, die sich viele schon immer heimlich gestellt haben, wenn sie zeitgenössische Musik gehört haben, ausspricht und beantwortet. Klien fragt Klien – und am Schluss werden von den Brüdern für jede Komposition Härtegrade vergeben, im Punktesystem von eins bis zehn. „Die Klien-Brüder - Neue Musik im Härtetest“ ist ab 20. Jänner jeweils mittwochs auf Ö1 zu hören: in „Des Cis“ (11.30 Uhr) und im „Zeit-Ton Magazin“ (23.03 Uhr), wo dann auch die Härtegrade vergeben werden. In den ersten Folgen werden Werke von Helmut Lachenmann, Éliane Radigue, György Ligeti und Pauline Oliveros vorgestellt.

Den Kabarettisten und Comedy-Autor Peter Klien kennt man als gefürchteten Fragensteller in der ORF-TV-Sendung „Willkommen Österreich“, seit 2019 präsentiert er sein eigenes Late-Night-Format „Gute Nacht Österreich“ in ORF 1. Peter Klien war aber auch zehn Jahre lang Universitätslektor am Institut für Philosophie in Wien. Sein Spezialgebiet: altgriechische Philosophie. Der Komponist Volkmar Klien zeigt in seinen Arbeiten Interesse an den vielschichtigen Verbindungen zwischen den verschiedenen Modi menschlicher Wahrnehmung. Seine Erfahrungen gibt er auch als Professor für Komposition und als Direktor des Instituts für Komposition, Dirigieren und Computermusik an der Anton Bruckner Privatuniversität in Linz weiter. Sein Bruder wolle niemanden bekehren, sagt Peter Klien: „Ich komme mit großer Neugierde zu den Aufnahmen dieser Sendung, weil wir so etwas zu Hause noch nie gemacht haben. Volkmar hat nichts Missionarisches, und ich bin tatsächlich neugierig, Zusammenhänge besser zu verstehen. Ich reagiere sehr unmittelbar, nicht nur in meiner Kabarettarbeit, sondern auch, wenn ich mir unbekannte Musik anhöre. Es ist hochinteressant, mit jemandem zu reden, der mehr Wissen hat als ich. Ich freu’ mich sehr auf diese Sendung.“ Auf Dozieren vom hohen Ross reagiert Volkmar Klien allergisch: „Ich bin im Zweifel, was Musikvermittlung angeht.“ Punktuelle Überforderung sei nichts Schlechtes. Und dann folgt ein Satz, den man auch von Peter Klien erwarten könnte: „Was immer wieder hilft, ist, die Sache von einem imaginierten Sockel zu stoßen. Wenn jemand sagt: Entspann dich, hör einfach zu.“ Welches Stück von Peter Klien den Titel „Staubsauger kaputt“ verliehen bekommt, ist in der ersten Ausgabe am 20. Jänner zu hören. Nähere Informationen zum Programm von Ö1 sind abrufbar unter https://oe1.orf.at.

