Start des Impfprogramms am 13.1.2021 in OÖ

Mit gutem Beispiel voran. Der Obmann der Bürgerlisten Oberösterreich.

Linz (OTS) - Es zeigt sich die gute Vorbereitung des Landes OÖ in der Federführung von LH Stvin. Christine Haberlander. Es wurden die Dosen in korrekter Kühlung von Richter Pharma an das Alten- und Pflegeheim geliefert. Die Vorbereitung der Pflegedienstleitung war professionell, die IT mittels E-card-Identifikation und Handysignatur der impfenden ÄrztInnen funktionierte einwandfrei. Es konnten gemeinsam mit meinen Kolleginnen alle angemeldeten Altersheimbewohnerinnen und -bewohner geimpft werden. Zusätzlich wurden die Ehrenamtlichen Mitarbeiter geimpft. " Als Gemeindearzt alt von Peuerbach ging ich natürlich mit gutem Beispiel voran. Es kann von einem gelungenen Start des Impfprogramms in OÖ gesprochen werden. Die 2. Dosis ist in 3 Wochen bereits fixiert. Die zuhause gepflegten Personen sind bereits in einer Liste aufgenommen und werden am 15.1.2021 gemeldet. Es traten bei mir keine Nebenwirkungen auf bis auf ein leichter Schwindel, der nicht lange andauerte und leichtes Ziehen im geimpften Oberarm. Am Tag der Impfung fühlt man sich etwas matter, am nächsten Tag aber wieder völlig fit. Wenn Sie Ihre Angehörigen selbst anmelden wollen auf www.ooe-impft.at oder 0732 7720 78700 ab 14:00 ", sagt Dr. Martin Gollner Gemeindearzt von Peuerbach.

