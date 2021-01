Gainer Talk „Shaping the Future of our manufacturing“: Lasst uns drüber reden!

Die WEKA Industrie Medien starten mit Vollgas in ein eventreiches Jahr und laden zu einer hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion, dem Gainer Talk am 19. Jänner 2021.

Wien (OTS) - Unter dem leitgebenden Motto „Shaping the Future of our manufacturing“ hinterfragen die TeilnehmerInnen klassische industrielle Fertigungsverfahren und durchleuchten kritisch, welchen Mehrwert digitale Innovationen entlang der Wertschöpfungskette für Kunden und Lieferanten bieten. Weiters gilt es zu untersuchen, was dies für den Standort Österreich –insbesondere Oberösterreich – bedeutet, und wie die Industrie den Schritt von der flexiblen Produktion zum Teil eines flexiblen Wertschöpfungsnetzwerkes machen kann. Und nicht zuletzt, wie IT-Dienstleister und die Politik zu dieser Transformation beitragen können.

Wir freuen uns, für diese zukunftsweisende Diskussion den Linzer Bürgermeister Klaus Luger gewonnen zu haben. Ebenfalls nehmen Josef Kienast von Siemens, Markus Gaggl von Rubblemaster und Anette Klinger von der IFN Holding teil.

Der Gainer Talk am 19. Jänner bildet den Auftakt für das Gainer Industriefestival, das am 30. Juni 2021 im Design Center Linz stattfindet. Das innovative Festival wurde 2019 als Plattform für Technikinnovationen und kulturellen Umbruch in Österreichs industrieller Szene ins Leben gerufen. Nach einer coronabedingten Unterbrechung im vergangenen Jahr freuen wir uns gemeinsam mit rund 700 CEOs, CDOs und Innovation Officers auf eine fulminante zweite Ausgabe, bei der wir bestimmt sehr viel voneinander lernen können!

