Lehner: Eintragungen im E-Impfpass nehmen Fahrt auf

Registrierung von über 30.500 Corona-Impfungen

Wien (OTS) - 14. Jänner 2021 – „Der E-Impfpass wird genutzt. Die Eintragungen nehmen Fahrt auf. Donnerstag früh wurden insgesamt 30.534 Corona-Impfungen in den E-Impfpass und damit in den Impfregister eingetragen“, freut sich Peter Lehner, Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger. „Die Eintragung in den E-Impfpass ist entscheidend für den Sieg über die Pandemie. Die verbindliche Nutzung ist essenziell, denn nur so bekommen wir eine Zahlenwahrheit und können die tatsächliche Durchimpfungsrate exakt bestimmen. Hochrechnungsbasierte Dashboards sind keine 100 % verlässliche Quelle“, betont Lehner und ergänzt: „Wir brauchen diese lückenlose Dokumentation. Jede Impfung muss eingetragen werden und bereits erfolgte Impfungen müssen verlässlich nachgetragen werden. Ich vertraue hier auf den Gesundheitsminister, dass er klar die Nutzung einfordert.“

„Der E-Impfpass funktioniert technisch reibungslos und ist österreichweit voll einsatzbereit“, unterstreicht Lehner. Der Arzt kann über unterschiedliche Optionen die Impfungen eintragen: Zum einen funktioniert der Zugang via e-card-System. Der Dachverband und die Arztsoftwarehersteller haben intensiv daran gearbeitet, dass die Kassenärzte bzw. Wahlärzte, die mit dem e-card System ausgerüstet sind, bequem via e-card eintragen können. Heute sind die meisten Software-Lösungen mit dieser Modalität ausgestattet. Jene Kassenärzte, die noch keine entsprechende Software-Lösung haben, können wie üblich über einen Webbrowser (web-GUI) mit ihrer Vertragspartnernummer Zugang zum E-Impfpass bekommen.

Die zweite Option ist vor allem für die Landessanitätsdirektionen relevant, die derzeit vordringlich die Covid-Impfungen durchführen. Hier wurden eigens Tablets zur Verfügung gestellt und werden laufend ausgeliefert, um so für all jene, die kein e-card System haben, die Eintragung in den E-Impfpass zu ermöglichen. Zudem wurde die Finanzierung geklärt: Jeder Arzt bekommt die Software Lösung von seinem Softwareanbieter um maximal € 1.300,-- angeboten. Diese Lösung wird vom Bund mit € 1.300,-- gefördert und über die Sozialversicherung abgerechnet.









