Matthias Klemm ist neuer Geschäftsführer bei bio-ferm

Matthias Klemm (51) ist neuer Geschäftsführer der bio-ferm GmbH. Der Kölner Diplomkaufmann wird die Pflanzenschutz-Sparte der SAN Group, Sanagrow, neu ausrichten.

Herzogenburg (OTS) - Um das Geschäftsfeld rund um den biotechnologischen Pflanzenschutz neu aufzustellen, holte Erich Erber einen weiteren Profi an Board der SAN Group. Der diplomierte Kaufmann Matthias Klemm wechselte diesen Monat von der Nufarm Europe, wo er zuletzt für das globale Management der biologischen Pflanzenschutzmittel verantwortlich zeichnete, als Geschäftsführer zu bio-ferm. „Matthias bringt genau die Qualitäten mit, die eine Führungskraft der SAN Group ausmacht“ freut sich Erich Erber „Er ist innovativ und ergebnisorientiert, gleichzeitig aber auch ein Teamplayer, der sich nicht zu schade ist, selbst mit an zu packen.“ Klemm ist kein Neuling für die SAN Group. Nufarm ist schon seit Jahren ein verlässlicher Vertriebspartner für bio-ferm. Der gebürtige Deutsche schöpft aus einer langjährigen Berufserfahrung, unter anderem als Marketing- und Produktmanager bei Branchenriesen wie BASF und der Bayer AG. Klemm ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt mit seiner Familie in Deutschland und in Österreich.

Die bio-ferm GmbH mit Sitz in Herzogenburg, Niederösterreich, fokussiert sich auf biotechnologischen Pflanzenschutz. Schwerpunkt sind Produkte gegen Feuerbrand und Botrytis im Obstbau. 2020 akquirierte bio-ferm seinen US-amerikanischen Vertriebspartner Westbridge Agricultural Products Ltd. Gemeinsam bilden Sie den Kern von Sanagrow, der Pflanzenschutz-Sparte der SAN Group.

www.bio-ferm.com / www.westbridge.com

Die SAN Group entstand 2020 aus einem Carve-out der Firmen Sanphar, bio-ferm und Westbridge aus der ERBER Group und dem Zusammenschluss mit SAN Real und SAN Pacific Investments. Die Firmengruppe umfasst derzeit rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf 4 Kontinenten. Die SAN Group investiert in den nächsten Jahren in Unternehmen mit skalierbaren und nachhaltigen Geschäftsmodellen in den Bereichen Biotechnologie, Green Energy, High Tech und Immobilien. Inhaber der SAN Group ist Ing. Erich Erber, PhD h.c.

www.san-group.com

