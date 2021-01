Mobile übertrifft die Erwartungen für 2020: Verbraucher geben 143 Milliarden US-Dollar für Apps aus

San Francisco (ots/PRNewswire) - App Annie, das Unternehmen für mobile Daten und Analysen, das Marken und Verlage dabei unterstützt, gewinnbringende Erlebnisse auf mobilen Geräten zu schaffen, hat heute den Bericht The State of Mobile 2021 veröffentlicht. Diese jährliche Bewertung gibt einen Einblick in den expansiven Einfluss des Mobilfunks auf alle Branchen und die globale Wirtschaft.

2020 beschleunigte die Akzeptanz von Mobilgeräten, da die Verbraucher ihre mobilen Geräte nutzten, um sich zu verbinden, zu arbeiten, zu lernen, zu spielen und zu flüchten, obwohl COVID-19 ihre Lebensweise einschränkte. Verbraucher gaben im Jahr 2020 143 Milliarden US-Dollar für mobile Apps aus, was einem Anstieg von 20 % gegenüber 2019 entspricht. Zu den wichtigsten Märkten, die diese Ausgaben getätigt haben, gehörten China, die USA, Japan, Südkorea und das Vereinigte Königreich.

Ausgewählte Ergebnisse umfassen:

Die Zeit, die mit dem Smartphone verbracht wurde, stieg stark an: 4,2 Stunden wurden auf Android verbracht, was 3,5 Billionen Stunden entspricht, ein Anstieg von 20 % bzw. 25 % gegenüber 2019

4,2 Stunden wurden auf Android verbracht, was 3,5 Billionen Stunden entspricht, ein Anstieg von 20 % bzw. 25 % gegenüber 2019 Mobile Gaming bleibt konkurrenzlos: Dieser Sektor ist auf dem besten Weg, im Jahr 2021 ein Volumen von 120 Milliarden US-Dollar an Verbraucherausgaben zu übertreffen, was 1,5x des gesamten Glücksspielmarktes ausmachen wird

Dieser Sektor ist auf dem besten Weg, im Jahr 2021 ein Volumen von 120 Milliarden US-Dollar an Verbraucherausgaben zu übertreffen, was 1,5x des gesamten Glücksspielmarktes ausmachen wird Generationsübergreifend verbrachte Zeit: In den USA verbrachten Gen Z, Millennials und Gen X/Baby Boomers 16 %, 18 % und 30 % mehr Zeit pro Nutzer in ihren meistgenutzten Apps

In den USA verbrachten Gen Z, Millennials und Gen X/Baby Boomers 16 %, 18 % und 30 % mehr Zeit pro Nutzer in ihren meistgenutzten Apps Apps für soziale Netzwerke stehen im Mittelpunkt: Die Zeit, die pro Benutzer verbracht wurde, stieg um bis zu 325 % im Vergleich zum Vorjahr. TikTok ist auf dem besten Weg, im Jahr 2021 1,2 Milliarden monatlich aktive Nutzer zu erreichen, da die Verbraucher sowohl in Verbindung bleiben als auch unterhalten werden wollen

Die Zeit, die pro Benutzer verbracht wurde, stieg um bis zu 325 % im Vergleich zum Vorjahr. TikTok ist auf dem besten Weg, im Jahr 2021 1,2 Milliarden monatlich aktive Nutzer zu erreichen, da die Verbraucher sowohl in Verbindung bleiben als auch unterhalten werden wollen Mobile treibt die Werbeindustrie an: Im Jahr 2020 steigen die Werbeausgaben auf 240 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 26 % gegenüber 2019

Im Jahr 2020 steigen die Werbeausgaben auf 240 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 26 % gegenüber 2019 Die Finanzierung blieb stark: 73 Milliarden US-Dollar wurden in mobile Unternehmen investiert, ein Plus von 27 % im Jahr 2019

The State of Mobile 2021 zeigt, wie man Makrotrends und demografische Daten nutzen kann, um zu erkennen, welche führenden Marken und Publisher in den Bereichen Gaming, Fintech, Einzelhandel, Social, Video und anderen Bereichen gewinnen.

"Die Welt hat sich für immer verändert Während die Menschen auf der ganzen Welt zu Hause bleiben, haben wir gesehen, dass sich die mobilen Gewohnheiten um drei Jahre beschleunigt haben", sagt Theodore Krantz, Chief Executive Officer von App Annie.

James Cordery, Head of Performance Marketing Strategy, Deliveroo: "Im Jahr 2020 konnten wir uns auf die Umsetzung mobiler Strategien konzentrieren, die Deliveroo wirklich zusätzliches Wachstum bescherten. Wir waren in der Lage, die Erkenntnisse über die Verbraucher mit dem Marktkontext von App Annie zu verbinden, um Entscheidungen zu treffen, die einen großen Einfluss auf unsere Leistung hatten."

In diesem Jahr bietet der Bericht mit einem brandneuen interaktiven Erlebnis einen Überblick über die wichtigsten Themen im Bereich Mobile in 11 Branchen und 30 Ländern. Die Analysen und Schätzungen in diesem Bericht basieren auf App Annie Intelligence.

Lesen Sie den vollständigen The State of Mobile 2021 hier .

Informationen zu App Annie

App Annie ist die vertrauenswürdigste mobile Daten- und Analyseplattform der Branche. App Annie hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kunden dabei zu helfen, erfolgreiche mobile Erlebnisse zu schaffen und hervorragende Leistungen zu erzielen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/653562/Ap p_Annie_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

press @ appannie.com