AVISO: LOKALAUGENSCHEIN IMPFUNG mit Gesundheitsminister Anschober

LOKALAUGENSCHEIN IMPFUNG mit Gesundheitsminister Anschober

Wien/Klosterneuburg (OTS) - Donnerstag, 14. Jänner 2021

Die Corona-Schutzimpfung läuft nun in Österreich im Regelbetrieb. Trotz komplexer Liefer- und Lagerbedingungen des Impfstoffs, der noch limitiert verfügbar ist, werden täglich immer mehr Menschen geimpft. Insbesondere in Alten- und Pflegeheimen: Denn sie sind von der COVID-19-Pandemie besonders gefährdete Bereiche, die Bewohnerinnen und Bewohner und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Alten- und Pflegeheimen sind deshalb Teil der ersten zu impfenden Zielgruppe. Gesundheitsminister Rudi Anschober lädt MedienvertreterInnen zum Lokalaugenschein.





13:30: Station 1: Impfstoffauslieferung

Kwizda Pharmalogistik, Jägerstraße 74, 1200 Wien

Inhalt und Motive: Lagerung und Auslieferung des Impfstoffs von BioNTech/Pfizer





14:30: Station 2: Impfen im Landespensionistenheim NÖ gemeinsam mit Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister

PBZ Klosterneuburg, Dietrichsteingasse 16, 3400 Klosterneuburg

Inhalt und Motive: Bilanz zur Impfung im Alten- und Pflegeheim, (Eintritt in den Wohnbereich aus Hygienegründen nicht möglich.)



- Interview vor Ort mit der Pflegedirektion (Herausforderung Organisation und Durchführung der Impfung) und dem Pflegepersonal

- Interview mit den impfenden ÄrztInnen zu ihren Erfahrungen mit der Impfung: Wie geht es den BewohnerInnen und MitarbeiterInnen, wie war das Impfen?





Wichtiger Hinweis für MedienvertreterInnen:



Aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen im Zuge der Covid-19-Pandemie

werden beim Pressetermin den JournalistInnen und

Kamera-/Technikteams fixe Plätze zugewiesen. Es ist nur ein

begrenztes Kontingent an Plätzen vorhanden. (Max. 2 VertreterInnen

pro Medium inkl. Technik bzw. Fotograf!) Daher ist eine namentliche

Anmeldung bis Donnerstag, 14. Jänner 2021 11.30 Uhr unter

kommunikation@sozialministerium.at erforderlich. Eine Teilnahme vor

Ort ist nur nach Anmeldung und Rückbestätigung möglich! Für den

Zutritt ist zudem ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.

